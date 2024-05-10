近年來，科技的快速發展使得對於人才的需求變得更加迫切。為因應這樣的需求，佛光大學資訊應用學系積極參與並執行「科學園區人才培育計畫」，致力於培育優秀的資訊科技人才。該計畫與17家企業合作，包括宜蘭科學園區的企業以及北台灣地區的企業，共同培育資通訊產業人才。

在該計畫中，資訊應用學系選派14位大四同學至企業進行為期240小時的有薪實習。在實習期間，學生們積極融入公司研發團隊，參與各項項目的開發與測試，並提出了許多創新性的想法和建議。透過實習不僅提升了專業技能，還獲得了實踐經驗，為未來的職業發展打下了堅實的基礎。另外，透過宜蘭科學園區的企業參訪，同學們近距離觀摩到了各種最新的科技產品和應用，激發了他們對於科技創新的興趣和熱情。

近日，資訊應用學系的同學們參訪了愛迪斯科技股份有限公司，體驗了最新的元宇宙技術和應用。愛迪斯科技公司一直致力於虛擬實境和擴強實境技術的研發和應用。在這次參訪中，參觀了公司的研發中心，深入了解了最新的虛擬現實技術和元宇宙平台。同學們不僅有機會近距離觀摩到了各種先進的虛擬現實設備，還能夠親自體驗最新的元宇宙應用。

佛光大學資訊應用學系積極培育學生實踐能力和創新精神。透過與企業的密切合作，學生們不僅能夠學到最新的技術知識，還能夠提前了解產業需求，為未來就業做好充分準備。同時，這也有助於加深學生對專業知識的理解，提升他們的學習興趣和動力。透過「科學園區人才培育計畫」的成功實踐，不僅體現了佛光大學資訊應用學系對於教育教學的高度重視，更凸顯了產學合作在人才培養中的重要性。