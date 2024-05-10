全台最大規模蔬食展今天開幕！由《人間福報》、中華福報生活推廣協會主辦的「2024國際蔬食文化節──蔬福生活」，從今日起至13日，在台北世界貿易中心展覽一館B區盛大登場，匯集近200家廠商、400個攤位共襄盛舉，攜手發揚以「讓蔬食注入生命力」精神，體現「環保與心保」永續宗旨。

本日佛大校長何卓飛也全程參與活動，更與同學們一起參與擺攤，何校長表示，佛大的學生有機會參與蔬食文化節是很好的因緣，學習與人互動合作，並且看見其他攤位的創意與優點，這樣的經驗是很好增進自我的方式，相信能為未來的發展奠定良好的基礎。

佛大好物在現場準備多元的產品販售，包含蔬食醬料, 料理包, 有機花草茶, 健康乾拌麵, 幸福果子等等。（照片/佛光大學提供）

佛光大學健康與創意蔬食產業學系詹丕宗主任表示，同學們此次非常積極爭取參與的機會，這不是他們的成果展或作業，學生們單純想要共襄盛舉蔬食文化的大盛事！同學們在陳彥志老師帶領中，在現場準備拿手商品，包含黃金泡菜、北平炸醬、極品XO醬、港式蘿蔔糕、芋頭糕、黃金南瓜糕、花生豆乾滷味等好味道，與民眾結緣！而現場也是吸引了大批民眾爭相品嚐美食。

而佛大研發處第四年參與蔬食文化節，而今年佛大好物在現場準備多元的產品販售，包含蔬食醬料, 料理包, 有機花草茶, 健康乾拌麵, 幸福果子等等，而目前賣最好的依舊是蟬聯多年的銷售冠軍素ＸＯ醬，以及去年新推出的番茄紅燒鍋湯包，接大受好評。

一連4天展出的國際蔬食文化節，不只號召全台優質蔬食品牌齊聚一堂，讓民眾以實際行動支持在地小農，還可觀佛禮佛、品味書香，使身心靈滿載而歸、幸福洋溢！歡迎對佛光大學有興趣的民眾更可以到佛教學系所擺設的佛光大學攤位認識佛大，了解更多資訊。