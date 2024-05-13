「永續」是引領台灣的關鍵議題之一，為了探索台灣永續發展成果與面臨的挑戰，臺科大數位所印尼、肯亞、越南及台灣的碩士班學生組成團隊「ECO 4TUNE」結合聯合國永續發展目標(SDGs)，規劃五天四夜台灣永續探索行程，在中鼎教育基金會與台灣永續能源研究基金會合辦的「探索台灣120h」競賽中獲得第三名的佳績。

學生除參訪5個指定點外，還需自行安排與17項SDGs相關的探索行程，他們前往花蓮農業研究推廣站、台泥DAKA循環園區、吉安好客藝術村、苗栗綠色夢工廠、推動無塑的東大門夜市、北投圖書館、新北大都會公園等地，透過實地探訪了解企業、政府和民間執行成果，也為國際生帶來豐富跨文化體驗。

臺科大學生洪世博(左一)、Alifia Ilwi Agusty (左二)、Margaret Wanjiru Kimanzi(右二)、Lai Huynh Thanh Truc(右三)與他們的共同指導老師臺科大數位所李采儒助理教授(右一)，參加2024第十屆探索台灣120h-「十現永續」競賽榮獲第三名。(照片/臺科大提供)

來自印尼的Alifia表示，想透過比賽了解台灣如何在經濟與科技進步的同時兼顧永續發展並促進觀光，她也會將這次探索台灣自然景觀和社區文化的寶貴經驗帶回印尼，為當地永續發展做出貢獻。

來自越南的Lai Huynh Thanh Truc說，若在越南應用台灣垃圾分類回收經驗及自然文化資源創新利用方法，就可以幫助越南促進文資保護、提高能源永續性及促進農業永續實踐。

肯亞成員Margaret說，她從這次的活動學到社區參與、創新和教育的重要性，透過賦予當地社區權力、利用科技力量保護自然環境，「我的目標是運用這些知識，在我自己的國家推動類似的措施，為推動全球永續發展事業貢獻一份力量。」

在所有探訪點中，令他們印象最深刻的是台東鸞山森林文化博物館，擔任隊長的台灣學生洪世博分享，台灣民眾對於原住民文化大多一知半解，更何況是來自其他國家的學生，在布農族嚮導帶領下，沉浸式體驗原住民與自然共存的傳統習俗及生活智慧，如：探索原住民在森林中的狩獵道路、享用傳統布農族餐點、製作手工麻糬等，也更理解原住民與大自然的密切連結。鸞山森林文化博物館成功將自然文化景點與SDGs中的優質教育、永續城鄉及保護生態結合，讓來訪民眾一同參與永續行動。這次比賽不僅讓團隊深入了解台灣永續發展，還得到跨國及跨文化的合作經驗。

目前就讀數位所碩士班的洪世博、Alifia、Margaret和Lai Huynh Thanh Truc都有參與臺科大數位學伴計畫，透過線上方式進行跨國教育及文化交流，包含他們與肯亞、印尼的中小學介紹台灣的美食，將SDGs自然地融入教學，加深偏鄉地區學生對於「永續」的理解與認識。