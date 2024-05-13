龍華科技大學GaiaBit毛焦點團隊共同創辦人王文龍，日前獲選桃園市第五屆青年諮詢委員，這項殊榮不僅肯定王文龍在青年創新和科技領域的優異表現，也印證GaiaBit毛焦點團隊致力關懷寵物及流浪犬貓議題、改善社會環境的積極影響。

王文龍與桃市青年諮詢委員分享如何透過科技解決流浪犬貓問題。(照片/龍華科大提供)

桃園市政府為提供青年政策建言平台，增進青年公共參與能力，2016年成立桃園市青年諮詢委員會，已成為青年和市府溝通的重要橋樑。該委員會不斷推動青年參與公共事務，並致力於分析解決青年關心議題，由研析議題並提出政策及建議，進而推動各項青年發展事項。

此次桃園市青年諮詢委員會將51位青年諮詢委員區分「國際展望」、「公共參與」、「文化發展」及「智慧生活」等組。王文龍將加入「智慧生活」小組，專注於利用科技改善寵物的生活質量，並促進流浪犬貓的領養，進而改善社會環境。

桃園市青年事務局侯佳齡局長與「智慧生活」全體青年委員合影科大。(照片/龍華提供)

王文龍說：「非常感謝龍華科技大學培養我的專業技術，還通過跨領域的課程設計，提升我的溝通能力和問題解決技巧，這讓我能夠自信地表達自己的觀點，並在委員會中發揮影響力。」而與來自不同專業背景像是「里長、議員、藝術家等等……」的青年諮詢委員在交流中，更獲得豐富多元的見解，這些交流激發出許多創新提案向桃市府提出。而通過參與委員會工作的契機，王文龍希望能夠繼續推動科技在社會公益中的廣泛應用，使更多的流浪犬貓找到溫暖的家。

龍華科大GaiaBit毛焦點團隊是由資訊網路工程系王文龍、沈育愷、蔡子晨、黃雅各、林晟楷及李冠霖所組成的學生團隊，由系上王昱晟助理教授指導，致力深耕寵物產業，並以幫助流浪犬貓為團隊核心價值。團隊開發出遠端認養APP系統和寵物智能投食器，不僅提供飼主方便，讓潛在寵物主深刻理解照顧寵物的責任。也透過創新認養平台APP的應用，有效幫助浪浪找到新家，助力收容所提升寵物認養率，同時解緩收容所困境，改善社會環境，為浪浪打造更美好未來。

另外，GaiaBit毛焦點團隊也獲桃園市青年事務局邀請進駐青創指揮部，擁有獨立辦公室及青年局相關資源的支持。去年在MeetTaipei創業展及桃園市TFP展覽中，GaiaBit毛焦點的項目受到民眾廣泛關注。進駐桃園市青年局青創指揮部對GaiaBit毛焦點來說，不僅是一項難得的機會，更是桃園市青年局對他們創業理念的肯定。團隊期望透過與桃園市青年局等機構合作，運用科技力量並結合社會各界的協力，共創更多社會價值和正面影響力。