佛光大學心理學系持續以豐富多元的教學模式，培育學生專業知識與實務能力。佛光大學心理學系的活動週以「心的過去與未來」為主題，由系主任林緯倫教授帶領充滿活力的老師，為學生帶來了一場場充滿趣味和啟發的活動，打開通往心理學奧妙的大門，在學習的同時能更深入地瞭解心理學的魅力。

在首場講座「臨床經驗分享」中，邀請身著臨床心理師白色戰袍的心理學系畢業校友靳宇晨，其目前服務於五餅二魚身心科診所，特地回母校為學弟妹分享臨床心理師的腳色定位與職責，以臨床經驗給學弟妹增添實務上的知識。心理學系一年級黃曦巧表達透過此講座可釐清未來職業區別、實際工作經歷，並從復健科、毒品防制等了解心理專業可與其他領域結合，開展多元的可能性。此外，作為助人專業人員，應對生命都保持謙卑的態度，並以個案的個人福祉為主，才是正確的服務態度。

活動規劃的「我們與心的距離」和「心在何方」兩場講座，則是充滿挑戰的探險之旅。目前就讀心理學系臨床心理學組碩士班簡少宇學長開講。分享畢業後進入房仲產業服務，在過程中受陌生人的善意對待為契機，再度從回助人事業擔任「自殺關懷訪視員」，確認了自我初心與熱情，以此經歷鼓勵學弟妹。同樣就讀心理學系臨床心理學組碩士班張靖朋學長分享，在過去擔任「社區關懷訪視員」的經驗，從電訪、評估、定期追蹤、資源轉介等過程，幫助學弟妹認識該職務的定位與性質。心理學系三年級陳韻安在講座後回應，以心理學作為職業是需要終身學習的路程，此專業會成為自己的特色與加乘器，在所有能涉及人的工作領域中，這將是自我優勢。心理學系三年級袁語彤感謝講師分享，認為關懷者工作充滿挑戰性，能幫助因精神疾病受苦的人外，更為社會安全網盡份心力，同時自己的心裡也會感到富足。

壓軸「聊聊我的一事無成，你的築夢踏實」講座，猶如一縷清風拂過，帶給學生們一絲清新與希望。心理學系碩士班91級的畢業生潘君鳳老師則用她的親身經歷勉勵著學生們，告訴他們每一段人生都是一次冒險，只要堅持初心，踏實前行，就一定能找到自己的歸宿。心理學系二年級蔡葦諳表示透過講師的分享，了解到每個人步伐本就不同，慢慢探索自己的興趣，不與他人做比較，每個人都有自己最在行的面相。

這場別開生面的心理學系學習活動，展現了佛光大學學生的活力和無限可能。期待更多學子加入心理學系，一同踏上心靈的冒險之旅，開啟精彩人生！