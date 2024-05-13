日前，佛光大學參加由馬來西亞臺灣教育文化協會主辦的「2024 Study In Taiwan 臺灣高等教育升學博覽會」，為期七天的博覽會吸引來自各地的學生和家長。台灣的共有23所學校參與，包括佛光大學、國立彰化師範大學、國立台灣師範大學、臺北醫學大學、銘傳大學、慈濟大學等，展示了臺灣高等教育的多元化和豐富性，並積極招募僑生和外國學生。

此外，博覽會巡迴展覽的學校包括檳城州恆毅國民型華文中學、檳城州威省大山腳的日新國民型華文中學、霹靂州太平的華聯國民型華文中學、雪蘭莪州加影的育華國民型華文中學以及吉蘭丹州哥打峇魯的中華國民型華文中學等，並在檳城州的檳城飯店商務會議室舉辦了佛光大學的升學輔導講座。

中華民國駐馬來西亞台北經濟文化辦事處教育組和僑務組也全程支持本次教育展，期望能吸引更多的馬來西亞學生來臺升學。佛光大學在本次博覽會上比照台生推出了包括首年學雜費全免的優惠，並且第二年到第三年，每學年更加碼補助學雜費3.5新台幣，以降低學子的負擔。歡迎馬來西亞籍僑生前來臺灣升學。