在全球化的時代，多語言轉換不僅僅是一項技能，更是一扇通向不同文化的大門。佛光大學外國語文學系於5月7日舉辦了以「語言轉換的樂趣：英中字幕翻譯」為主題的活動。這次活動邀請了從事字幕翻譯多年的鍾宜庭小姐分享他在自由接案工作中的經驗，並介紹字幕翻譯的專業技能和挑戰。

上半場的活動中，講者分享個人如何成為自由接案者以及職涯規劃，強調自由工作者雖能靈活運用時間追求多項人生目標，但也需要高度的紀律和嚴謹的時間規劃。此外，講者也解釋字幕翻譯與一般筆譯和口譯的區別，以及有效運用中文能力的重要性，因為字幕一閃即逝，要能掌握並讓觀眾直觀理解文字的意義。下半場，講者闡述翻譯的不同技巧並帶領同學進行實作練習。透過播放電影片段，讓同學們輕鬆學習並試著去翻譯電影的字幕。最後，由講者講評，選出了優異的組別進行頒獎。

透過此次活動，同學們對字幕翻譯工作有更深入的了解，並認識到字幕翻譯在電影製作中的重要性以及在網路時代的職涯前景。字幕翻譯不僅是一項技術性工作，更是一個承載著文化交流與理解的重要角色。透過學習字幕翻譯，同學們可以擴展自己的職涯視野，了解語言翻譯在不同領域中的應用，並為未來的職涯發展做好準備。