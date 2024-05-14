為推動多元文化融入教學，引導學生創新思考並學習尊重他人，教育部國教署舉辦「多元文化教育優良教案甄選」，分為多元文化學習教材教案設計類及新住民語文學習教材教案設計類，預計7月開放徵件，詳細資訊可至「新住民子女教育資訊網」（https://mkm.k12ea.gov.tw）查詢，歡迎各縣市教師踴躍報名。

由桃園市慈文國小校長林佩娟帶領的教學支援老師團隊獲112年度「新住民語文學習教材教案設計類」特優獎，以婚禮為主題發想，探討不同國家婚宴服飾、儀式及習俗的差異，不同於西式婚禮是由新人們切蛋糕，印尼「切米錐」是由新娘父母來切最頂端的米飯，表示對上天的感恩及家庭的和諧。最後讓學生模擬「印尼婚禮」，以小組分工合作，完成繪製邀請卡、場地布置、替新娘化妝等，體驗不同的地方文化。

112年度獲「多元文化學習教材教案設計類」國小組的特優作品「歡歡喜喜過新年」，以圖畫書的形式分享心得，運用語文閱讀、綜合活動和藝術等多種教學方式，從不同的角度引導學生探索東南亞、印度、穆斯林及臺灣的年節文化，並將所學知識融入美勞課程，透過創作捲軸書方式，讓學生更深入地了解各個族群背後因歷史、宗教和環境等因素，也強調了家人之間緊密聯繫團聚、祈福的意義。

國教署表示，多元族群是臺灣社會發展的特色，透過教案設計與課程體驗，讓孩子們學習尊重和欣賞不同文化，也能夠理解和欣賞世界的多元性，進而提升學生學習意願及學習成效，歡迎各校教師踴躍參與多元文化學習教材教案的發展與運用於教學中。