南華大學終身學習學院重磅出擊，將於今年6月與佛光山南台别院及佛光山法寶寺合作，首度開辦「熟齡藝術生命故事繪本帶領人」培訓班。第一期預計於6月16日在新竹市佛光山法寶寺登場，第二期將於6月29日移師至台南市的佛光山南台別院，此兩場是該校終身學院「熟齡繪本種子師資證照班」前導課程，未來也將分別在台北及台中等地區開辦，透過有系統且循序漸進的培訓，讓學員結訓後可成為帶領長者製作生命故事繪本的專業講師，並成為翻轉長者潛能的生命貴人，這也是當前高齡化社會極具潛力的工作趨勢。

南華大學終身學習院院長釋知賢表示，長期以來秉持創辦人星雲大師自利利他的辦學理念，積極推動生命永續教育。就如星雲大師所說，人生是一場修行，金錢物質帶不走，但可以把金錢「匯兌」成「福報與智慧」帶到生生世世。因此，「買課來興學．修福又修慧」成為終身學院推廣課程的標語，期盼讓更多人投入興學、辦學，透過善行及善循環，成就福慧雙修。

此次「熟齡藝術生命故事繪本帶領人」課程歷經半年籌劃，特別邀請成人教育名師羅智容授課，她不但擁有10多年的實戰教學經驗，自身也是熟齡藝術繪本的創作者。「要相信自己有無限的可能」一直是羅智容給樂齡學員的座右銘。羅智容認為， 教導老人繪畫課程，尊重老人很重要，上課的目的不是為了展示作品，而是在於讓老人動腦筋。她覺得這輩子最大的收穫，就是能夠透過課程教學去幫助別人。羅智容提及姐姐50幾歲就離開人世，讓她有很大的警醒，並且認知到餘生不長，要用珍惜人生歲月做有意義的事，奉獻社會。因此，她也期待有更多人可以一起投入關懷長者的領域。

「熟齡藝術生命故事繪本」帶領人培訓課程，是以繪本為媒介，引領眾人心靈成長，用繪本創造精彩生活、提昇自我價值及生命意義，特別適合有志成為樂齡講師、教育、社區工作者、社工諮商員，甚至家中有長輩希望能引領他們畫出人生精彩故事的朋友們。 課程內容緊扣熟齡者的需求和興趣，並運用聲音表情、肢體動作、互動討論等多元的技巧，創造有意義的故事和藝術作品。目前台南場已滿額，未免向隅歡迎有志成為種子講師者，把握新竹場的報名機會，一同提升自我，享受藝術創作及助人的樂趣！線上報名網址： https://reurl.cc/mrWGQj