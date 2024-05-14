國立臺南大學推動樂齡終身學習，從民國100年開設樂齡大學課程，提供適合55歲以上民眾的多元學習課程，今年已經邁入第13年，為了呈現樂齡學員的學習成果，南大自即日起至5月24日在該校府城校區文薈樓1樓舉辦「樂齡大學成果展」，歡迎民眾前往欣賞樂齡學員們活到老、學到老的豐碩成果。

這次展出的成果作品包括剪紙、陶藝、飛針繡、蝶古巴特和水墨畫等，其中剪紙老師趙青山，也是南大第一屆樂齡學員，為了祝賀臺南400年，特別設計一幅以「台南四百」為名的圖案，圖案中暗藏有安平劍獅及蝙蝠的吉祥圖案，寓意祝福平安之意，指導學員透過一筆一雕完成精美的剪紙作品。

此外，展覽作品中的水墨畫也很吸睛，指導老師是南大校友王源和老師，南大特別邀請他回母校幫樂齡學員進行水墨畫教學，學員們從一開始對水墨畫完全陌生，經過王老師的引導和細心教學後，也能逐步地創作出屬於自己特色的水墨畫。

南大表示，本次展覽的內容都是樂齡學員在課程中的學習成果，希望透過展覽分享，鼓勵更多的長者活到老、學到老，南大也將持續開設多元的樂齡課程，歡迎有興趣的民眾加入南大樂齡大學的行列，認識更多朋友，一起快樂學習。