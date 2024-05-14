臺北市113學年度私立國民小學新生入學登記訂於113年5月21日(星期二)上午8時至下午2時辦理，下午2時10分起進行抽籤，另於5月22日(星期三)上午8時至中午12時辦理報到。113學年度計有8所私立國民小學辦理新生入學登記。

為配合公立國民小學新生入學作業，113學年度私立國民小學新生入學登記訂於113年5月21日辦理。依北市113學年度私立國民中小學暨附設幼兒園招生實施計畫，新生入學登記學生以設籍臺北市為原則，惟私立光仁國民小學、私立育達高級中等學校附設國小部及私立泰北高級中學附設國小部部分名額可招收外縣市學生，每生以登記1校為限，如登記人數超過招生名額時採抽籤方式決定。教育局提醒欲就讀臺北市私立國民小學者，請於上述日期及時間，攜帶戶口名簿(華裔外籍學生繳驗外僑居留證)至學校辦理新生入學登記。倘家長於登記、抽籤時發現學校有違反招生規定之情事，可撥打02-27208889轉分機6369反映，以利教育局及時處理。