北市修德國小近期在港都盃及師生盃巧固球2個全國盛事中，表現一鳴驚人，從沙灘戰到草地，面對北中南各縣市的強勁團隊，以10戰全勝的佳績，勇奪兩個盃賽全國冠軍，為臺北市拿下久違的巧固球2面金牌，取得中華台北代表權。

巧固球又稱為君子球，玩法很簡單，持球者把球丟向反彈網，對手沒接到就能得分，接到可以立刻反擊。在世界上，台灣的巧固球排名第一，而且已經霸榜長達40多年，可說是真正的台灣之光。修德國小發展巧固球運動已經有20餘年，去年電視台媒體特地到校採訪練習過程，今年4月首次參加港都盃沙灘巧固球錦標賽就以黑馬之姿殺進決賽獲勝，打出多場讓人瘋狂喝采的精采比賽，小球員的心理素質與拚戰精神已經讓現場轉播的球評以及各隊教練刮目相看。緊接的5月份的師生盃錦標賽再次驚艷眾人，全體隊員將士用命，冷靜處理每一個球權，展現勝利的決心，最終能挺住背負眾人期待的壓力一路拿下全國冠軍。

值得一提的是，當修德國小進入師生盃與高雄市蔡文國小最後決賽時，同為臺北市球隊的碧湖國小、民生國小特地換上同色系的衣服，一起為修德歡呼加油，穩定軍心士氣，小球員間英雄惜英雄，展現超越勝負的感動。

教練沈煌盛表示：「在這兩場全國性的比賽中，我看到學生永不放棄的態度與精神。感謝全校親師生的支持，更感謝另一位辛苦的教練傅浩洆老師三年來的專業指導。」學校家長表示：「孩子們的表現真的非常精彩，而且隊友互相打氣與奮戰的身影令人好感動，奪冠的那一幕不自覺流下眼淚。」