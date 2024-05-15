升大學申請入學第二階段面試即將開始，許多高三生都相當緊張，夢想淘心室製作一系列各熱門科系的面試攻略，助學子一臂之力。5月15日【曉宇宙～曉曉問大大】邀請李承中老師至節目中作客，與曉宇宙的聽眾朋友們分享申請入學第二階段面試時如何事前完善準備，降低失常風險的同時實現夢想的祕笈。

近5年來李承中老師輔導過數百位學生，不僅限於傳播相關科系，還包含醫科、文法科與商管或是理科等，各校系在面試時其實都存在著一些大原則。應屆高中生大都沒有接受過口語表達的訓練，也不了解怎麼表達自己，或是透過面試機會幫自己加分。阿中老師表示，首先因為要面對不同的學校科系所以面試方式就會不一樣，可以藉由舉辦的學校科系的探索日去參觀，透過參觀獲得第一手的資訊以方便做準備。另外再準備自我介紹時，可以從自傳中轉成自我介紹的內容，在短短的自我介紹中一定要跟面試科系扣題，與科系無相關的無需提及，並且不建議用背誦的，因為只要一被老師打斷就會因為緊張而忘記接下來要說甚麼。

面試遇到不會的問題時該怎麼辦？阿中老師提到，遇到不會的問題千萬不要隨便回答，一般有兩種說法，第一就是告訴老師自己不會，希望透過四年的學習後，能讓自己對這個問題有更深的認識。其二，如果知道有類似的問題可以轉向自己知道的這個問題稍微談一下。面對面試緊張最好的方法是持續訓練，並且是在不認識的人面前嘗試大聲的說話，就會比較不緊張，而到了面試現場建議大家深呼吸，此舉能夠大幅緩解緊張的情緒。在服裝方面，其實不需要局限於西裝或是套裝，只要看上去整齊乾淨，但切記不要穿涼鞋，還是以包鞋為主。

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