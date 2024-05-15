當數位與文學相遇時，帶給我們的不是資訊科技的挑戰，而是相遇的歡喜心，美好的遇合如星雲大師言「四給精神」的佛法意涵──「給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便」，培養學生創作數位與文學的信心，願意學習數位與文學融合的加值應用，積極主動參與課業活動，讓莘莘學子對未來充滿希望，為系上師生專業領域的研究與教學提供創新可能。

佛光大學配合教育部「數位人文創新人才培育計畫」先導型計畫之「促進人文與科技跨領域創新合作」、「發展數位學習與應用」目標，提昇數位與文學跨領域課程，規劃實施數位人文課程、研發數位學習教材。如「AI數位文字語法研究」課程，創生中國文學與應用學系的「漢字數位動畫製作」課程，以app設計雜誌封面，以Cospaces結合傳統中華文化創作3D動畫等，增強該系教學品質及學術成果，勾勒文學與數位發展的蓬勃生機。

以此，更能強化在地文化藝術機構共同數位產學合作，並且發展數位典藏，厚植數位學習與典藏價值核心能力，建置歷史文物、藝術品數位化，同時培養數位與文學創新人才，具人文與科技的競爭力。