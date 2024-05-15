東海大學為培育具有創新創業思維的人才，攜手經濟部、數位治理局及精誠資訊等產官學界，共同主辦「2024臺灣數創大賞」，祭出總將金60萬元外，更首度舉辦研習營，邀請業界專家指導決賽團隊，支持全國青年學子踏上夢想的第一步。

為提升全國大專校院青年學子的創新思維及數位內容製作能力，東海大學聯合主辦「2024臺灣數創大賞」，以「數位+」及「智慧+」為主軸，鼓勵參賽者提出具創新性及商業性的數位作品，期望在中臺灣打造互動交流的數創產業聚落，並祭出高額60萬元獎金，金獎新台幣15萬元的豐厚獎金（數位+組及智慧+組各一名），以支持初創團隊加速實現夢想。東海大學圖資處圖資長楊朝棟表示，數創大賞是全國性數創競賽，由經濟部產業園區管理局指導，聯合資策會、臺中軟體園區、朝陽科大、臺中市數位治理局、精誠資訊、臺中市電腦商業同業公會與頂騰創新服務等單位合作，盼透過產官學聯手，共同促進產業進步，也為青年創業提供有力的資源與支持。

圖資長楊朝棟指出，2024臺灣數創大賞不僅獎金再升級，今年更首度舉辦研習營，讓進入決賽的團隊接受業界專家指導和訓練，進一步提升創新思維與競爭力。楊朝棟說，決賽將於10月18日在東海大學盛大舉行，會邀請業界和學界精英組成評審團，精選出最優秀的數創團隊，頒獎典禮也將於「中部科技產業園區智慧應用創新成果發表會」上舉行，讓參賽者的創新成果擁有更大的舞台，獲得更多曝光機會與大眾肯定。

東海圖資處表示，競賽中的「數位+」組鼓勵參賽者提出具有創新性、商業性及實用性的數位作品，如產品設計、動畫、影片、應用程式(APP)、軟體、遊戲等，而「智慧+」組中，以展望未來智慧產業趨勢為題，參賽者需運用AI、物聯網、大數據分析等新興技術，提出綜合性的解決方案以提升產業效益。圖資處說，無論是初出茅廬的新創，還是具經驗的創業團隊，只要擁有創業夢想，都可以展現創意與技術，給自己一個實踐夢想的機會。