2024臺南兒童藝術教育節開始了！以「藝起玩、賞、學、武、SHOW」五藝為主軸，陸續推出系列動靜態活動。市府舉辦宣傳記者會，由市長黃偉哲、教育局鄭新輝局長及與會貴賓一同啟動，並由紅瓦厝國小師生共同創作，融入五藝造型演出兒藝節創意舞蹈，為2024兒童藝術教育節精采揭幕!

黃偉哲市長表示，臺南是文化藝術之都，兒童藝術教育節已邁入第5年，也是全國唯一以教育出發持續辦理的縣市，每年都以學生為發想、創新活動內容，透過系列活動讓所有市民感受到兒童藝術教育的氛圍，市府也持續辦理各種深耕藝術教育活動，讓藝術走進校園，也要走進生活。

教育局鄭新輝局長表示，資訊科技時代更需要美感的陶冶，為培養學生美學創思力，除平時藝術教育課程涵養外，透過兒童藝術教育節的「藝起玩」、「藝起賞」、「藝起學」、「藝起武」、「藝起SHOW」系列活動，提供學生藝術創作發表空間，培養兒童自信心與美感知能，也展現臺南囝仔藝術教育的多元能量。

今年適逢「臺南400，世界交陪」，兒藝節首度將「藝術教育」創作展，擴大結合「國際教育」和「雙語教育」，在「藝起學」的活動中特別安排3場次雙語藝術學習課程；「藝起賞」的創意美術作品展，也邀請3位國際藝術家(馬來西亞、韓國、荷蘭)，與官田國小等6校師生，共同創作大型藝術作品，除作為學校的常設展作品外，也會參與七月份「臺南400全民教育」主題展的展出。師生經由與藝術大師對話激發創意想像，也將臺南400的歷史意涵，透過作品傳達給國際友人。

教育局表示，2024年兒藝節的五大主軸，相當多元、知性感性兼具且熱鬧非凡，活動內容包含：「藝起玩」，有藝術創意市集、藝術體驗及闖關互動。「藝起賞」，有創意美術作品展及首推學生與國際藝術家跨域共創作品，而推出多年深獲好評的「小黑琵圖文徵件」及「廣達游於藝」巡迴成果展，將會持續吸引師生參與。「藝起學」的親子夏令營，在暑假有9校開辦藝術營隊課程。「藝起武」由南市績優藝術團隊學校演出的主場秀，包含音樂、舞蹈及傳統藝術等社團的精彩表演，將在市立文化中心盛大展演。「藝起SHOW」邀請全國學生創意戲劇比賽優異學校團隊演出《臺南四百‧幸福日記簿》音樂舞台劇、偶戲跨域展演，還特別安排藝術團隊街頭快閃秀，看見臺南囡仔創「藝」無限。

2024年台南兒童藝術教育節精彩系列活動，將自6月起陸續推出，今年度結合臺南400主軸，師生共同發想多元無限展能，「龍騰展藝SHOW藝夏」，廣邀全國各地民眾與學生，踴躍來臺南參與這場盛夏藝術教育饗宴。