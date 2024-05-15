緬甸仰光孔聖國際學院一行師生代表團日前蒞臨佛光大學，對資訊應用學系進行了參訪交流，此行旨在增進兩校之間的學術合作，並分享最新的資訊技術與應用成果。代表團參觀了佛光大學的計算機實驗室和創新實驗室，親身體驗了先進的設備和技術，他們對佛光大學在資訊技術教育方面的投入和成果表示讚賞，並積極與佛光大學的師生進行了討論交流。

在參訪期間，仰光孔聖學院一行人聽取了佛光大學資訊應用學系的介紹。了解該系的課程設計、研究領域以及近期的研究成果。特別是在人工智慧、大數據分析、動畫設計開發和元宇宙等領域的最新進展，並展示了學生們的創新項目和研究報告。

佛光大學資訊應用學系的郭龍教授特別介紹了系上關於元宇宙的課程與專案的進行。他指出，元宇宙技術已成為現代資訊技術教育的前沿領域，佛光大學開設了相關課程，涵蓋元宇宙基礎、虛擬世界建設以及應用開發等內容。郭教授展示了幾個由學生完成的元宇宙專案，包括虛擬校園、佛光大學交通騎乘互動式模擬學習平台以等，這些專案展示了元宇宙技術在教育、商業和社交領域的廣泛應用。

此外，佛光大學呂卓勳教授介紹了資訊應用學系上虛擬實境（VR）的課程與專案進行情況，他強調了VR技術在現代資訊技術中的重要性，並介紹了系上開設的多門VR相關課程，涵蓋VR基礎、VR應用開發以及虛擬世界的設計與創建。呂教授展示了幾個由學生完成的VR專案，包括教育培訓模擬、醫療訓練模擬以及電腦硬體裝修的虛擬展示等，這些專案充分體現了VR技術在各行各業中的廣泛應用。

此外，參訪團同時與佛光大學緬甸國際資訊志工團的交流。佛光大學自2018年起成立了緬甸國際資訊志工團，由詹丕宗教授帶領，致力於幫助緬甸地區提升資訊教育水平。志工團由資訊應用學系的師生組成，定期前往緬甸進行資訊教育支援，提供基礎電腦操作、程式設計入門課程，並協助當地學校建立和維護電腦教室。在座談會上，詹丕宗教授和志工團成員分享了他們在緬甸的志願服務經驗，並展示了在當地進行的各項資訊教育活動的成果。仰光孔聖學院的師生對佛光大學志工團的努力表示由衷的感謝，並表示這些志願服務對提升緬甸學生的資訊素養起到了重要作用，他們希望未來能與佛光大學志工團展開更深入的合作，共同推動緬甸的資訊教育發展。

促成此次參訪舉行，離不開佛光大學國際暨兩岸事務處國際長陳尚懋的積極協助與策劃。陳尚懋國際長表示，這次參訪是兩校加強合作、互相學習的重要契機，也展現了佛光大學致力於國際教育交流的決心與實踐。同時，仰光孔聖學院的王美美老師也在此次參訪活動中起到了關鍵作用，她積極促成此次交流，使雙方在多方面達成共識。

仰光孔聖國際學院的同學對佛光大學的熱情接待表示感謝，表示此行收穫頗豐。通過此次參訪，雙方加深了理解和信任，為未來的合作奠定了堅實的基礎。