近年來，人工智慧（AI）技術的快速發展已經深入影響各行各業，包括人文社會科學領域，同時，設計思考作為一種創新方法，被廣泛應用於解決複雜問題和提升使用者需求滿足的體驗。因此，佛光大學社科院最近積極推動人工智慧與設計思考的結合，將其應用於人文社會科學領域，成立了一個跨領域的教師社群，通過工作坊和研討會，讓教師學習如何將生成式AI工具和設計思考方法融入教學，以培養學生的跨領域思維能力，提升未來就業競爭力。

佛光大學社科院在日前舉辦了一場引人入勝的演講活動，特邀政治大學應用數學系的蔡炎龍教授以「ChatGPT原理及教學上的應用」為題，向近百位師生介紹了這一生成式AI工具的奧秘，同時強調了設計思考在人工智慧應用中的重要性。

蔡炎龍教授以深度學習和 Python 數據分析為基礎，生動地解釋了 ChatGPT 模型的建構原理，並通過豐富的案例，使在場師生對 ChatGPT 的應用有了更深入瞭解。他強調「一個AI模型創建的過程，就是類似設計思考的過程」，將設計思考與人工智慧的應用予以巧妙結合，可以引導我們運用這些工具和方法來解決真實世界的複雜問題。

學子對演講內容對ChatGPT的應用和設計思考的結合表示出濃厚興趣。許多聽眾也踴躍提出問題，蔡炎龍教授也給予了精闢的回答，每個人都收穫良多。蔡炎龍教授提醒，使用ChatGPT要會有技巧地提問題和給予一些指示，才有可能滿足你的需求，不然有時真的會成為毫無意義的「唬爛王」。

佛光大學社科院張世杰院長表示，學校將鼓勵師生積極應用ChatGPT及設計思考方法，並提倡教師社群互動交流，甚至開設相關的應用學程，以促進教學創新和產學合作。未來，佛光大學將持續舉辦類似的演講活動和學術研討會，為師生提供更多學習機會，促進人文社會科學與前沿科技的融合，培養具有跨領域思維和創新能力的人才。