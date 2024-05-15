國立臺灣科技大學設計系2024年學士班畢業展《UNI.ZIP》於今日正式開幕，共展覽超過60件作品，跨足產品設計、移動載具設計、推測設計和視覺傳達設計等多個領域，針對地方創生、藝術文化、國防教育和環境等議題提出突破性設計概念，展現設計的無限可能性。

工業設計組黃湘庭(左)、陳姿伶(右)的《電琵幻音》致力於重新喚起對傳統國樂的興趣，大膽翻玩樂器設計。(照片/臺科大提供)

臺科大校長顏家鈺表示，設計系畢業展每一屆都有其特色，同學將永續環保、生活美感、藝術文化等元素融入商業設計、工業設計、動畫作品等，議題多元深入，他也鼓勵同學在畢業後繼續穩固臺科大設計系的品牌，在職場上繼續發揮所學、綻放屬於自己的光彩。

工業設計組何婕熙(右)、張宇萱(左)將救生裝備結合娛樂產品進行設計，為水域活動安全提供更多保障。(照片/臺科大提供)

設計學院院長林銘煌首先感謝所有指導老師及同學的努力，他說這屆學生是比較辛苦的一屆，因為他們在入學第一年就遇到疫情，大多同學都是透過線上或是自學的方式進行學習，雖然解封後追趕進度比較辛苦，但他們的畢業作品毫不遜色，而自學的能力對未來也相當有幫助。

設計系畢業展《UNI.ZIP》邀請業界設計師及校內師生蒞臨參觀。(照片/臺科大提供)

本次展覽主題《UNI.ZIP》代表「Unzip Unique - “Cultivate, Condense, Create.”」總召楊典倫說，「我們把在臺科大設計系的這四年旅程，壓縮成一條蜿蜒而歷經風景的路途，這條路代表我們、成就了每個人的作品」，不僅對外展示設計系四年學習成果，也希望營造一個可以與業界更深入連結的平台。

工業設計組學生何婕熙和張宇萱觀察到溺水為全球意外死亡的第三大原因，於是將救生裝備與戶外休閒產品結合，以環保再生EVA材料設計多功能冰鎮托特包、防水音響和便攜式戶外凳等提升攜帶意願。當緊急情況發生時，使用者可以將產品拆解變成為救生浮具，何婕熙希望可以透過設計喚起對水域活動安全的重視，讓民眾在享受休閒樂趣的同時為生命安全提供更多保障。林庭而和林彥昕則將雨傘布轉化成時尚物件，運用廢棄傘布原有的防水性和機能性創造出多樣化的流行包款，強調資源永續利用，賦予廢棄物新價值。

還有一件挑戰傳統、創新臺灣文化的樂器設計作品出自工業設計組黃湘庭和陳姿伶之手，《Ethereal Lute 電琵幻音》前衛的琵琶造型結合現代樂器的色彩及鏤空設計，希望可以喚起大眾對傳統國樂的興趣，他們也應用生成式AI技術進行輔助設計，突顯實驗性的設計過程，讓作品的造型更具獨特美感。他們也期許將AR技術融入表演，為觀眾帶來沉浸式體驗，推動音樂表演形式的創新。

商業設計組蔡雅雯(左)、歐謹瑄(右)，結合聲音、視覺和互動式裝置設計作品《臺灣聲音史》，讓觀眾藉由多元媒介重新探索臺灣歷史。(照片/臺科大提供)

臺科大學生也致力傳承臺灣文化的精神，由商業設計組歐謹瑄和蔡雅雯合作打造的立體作品《臺灣聲音史》源自他們對臺灣歷史的熱情，以及對傳統歷史教育的反思。這本裝置書結合聲音、視覺和互動元素，讓使用者可以透過操作這些複合媒材走進一場超越文字的視聽之旅，用多元的方式重新探索、了解臺灣的過去。

展場設計巧妙結合動態與靜態視覺場景，引領觀眾感受時間的流轉，作品《臺灣聲音史》、《消波新解方》及《台灣藜革新盤》日前也入圍金點新秀設計獎，觀眾能穿梭於精心設計的作品及展示空間中，反思展覽與作品、以及人與作品之間的關係，用自己的方式詮釋、「解壓縮」每件作品背後的靈感與設計理念。

臺科大設計系畢業製作校內展

展覽日期：2024 / 05 / 15 (三)～05 / 19 (日) 10:00～17:00

展覽地點：國立臺灣科技大學

IB 國際大樓｜1F 走廊、臺科藝廊、大用工坊 & 2F 走廊、會議室（IB-201、IB-202）