日前佛大社會科學院澄正書院與公共事務學系學會，共同舉辦一場別開生面專業學習如何應用於社會服務與公共關懷演講，講者特別邀請馬英九總統主政時期前總統府副祕書長、現為馬英九基金會執行長蕭旭岑先生，分享如何將其專業投入職場、扮演稱職的幕僚，及進行危機管理及公關形象塑造。現場除張世杰院長致詞外，由澄正書院主任柳金財教授主持。

由於蕭旭岑作為馬總統重要幕僚之一，具有高知名度及網路聲量，據公事系學會會長王鉉凱表示，這次吸引百來位同學聆聽這次專業知識與社會服務對話饗宴，讓同學在專業知識學習之餘，藉由實務經驗分享，縮短學用落差，培養未來專業及實務能力，促進經世致用、社會實踐、關懷服務目標精神及理念。

蕭執行本身大學學習新聞傳播，曾是非常資深有名新聞記者，曾服務國民黨文傳會、中央廣播電台副台長及總統府副祕書長，參與眾多及公共兩岸重大議題決策規劃及執行。從政府公務退下來後，仍擔任馬英九基金會執行長。曾有負責規劃馬英九大陸行及此次馬習二會，任公務期間曾協助馬習一會規劃，可謂是國家及兩岸政策重要見證者。據現場接待學生表示，由於其高聲量，吸引事先及現場報名百來位同學參與，聽眾聽得津津有味且是意猶未盡。

蕭執行長以公共議題及政策的行銷視角，藉由新聞傳播專業素養，說明如何進行政府領導人形象塑造、公共關係建構、處置危機管理及風險管控，結合理論與實務分享政策決策、規劃及執行、評估，運用案例說明，無論是馬習一會及二兩會規劃協調，以及去年馬前總統赴陸祭祖；並帶領學生至陸參訪推動兩岸青年交流之初心，希望兩岸年輕人互相認識及瞭解，累積共識創造親善關係，作為兩岸關係發展的理性及和平穩定器。

蕭執行長提到擔任政治幕僚基本守則，應是不讓自己成為新聞焦點，守口如瓶不顯山不露水，要求自己盡可能掌握資訊。政治幕僚的重要任務，必須管理老闆形象、預防可能危機及創造新形勢。他特別提醒同學，越不想要打的電話越是要提早打，放低自己廣結善緣，學習政治判斷及視野，也提出黨政協調的各項眉角，同時，要提升國家安全及世界局勢認識，瞭解輔佐國家元首的重責，也要學習與外國如何打交道。與會同學也紛紛表示，這是我們未來職場教戰手冊及武功秘笈。

蕭執行長演講引發學生諸多回應，公共事務學系學生強接著提問。例如李守謙同學詢問，在藍白合雙方陣營互動的經驗中，為何馬英九總統想成為在野勢力統合者。執行長也提出藍白若不整合恐難以贏民進黨，兩方若要整合就應比民調，結果很可惜整合失敗，雙方或許皆有一些難克服政治議題及政治利益理性計算。

同樣是來自公共事務學系裴俊宇同學，更是提出一系列問題，執行長也一一回應。裴同學問如歷經三次選戰的挫折，國民黨逐漸懷疑甚至產生拋棄自身路線的念頭，未來該何去何從？執行長也認為若國民黨不走出自己的路線，跟在民進黨後面，是不會贏下勝選的。另裴同學也問及馬英九路線能否不侷限於國民黨、臺灣人民，而是像種子一樣播種至整個中華民族？執行長回應馬前總統已沒有黨、公職，能做的也就是大家目前看到的，至於未來如何？就看國民黨、即將就任的賴政府能否接住了！

此次演講，吸引多位來自大陸交換生參與，非常關心兩岸關係發展，沈艷玲同學也對蕭執行長提出諸多問題，包括對未來兩岸關系的關系發展的判斷，是否持悲觀態度；及馬習會談會談中是否為口誤；國民黨競選失敗後是否應作出如何調整，方有機會重返執政之路，執行長回覆，希望馬習二會後建立交往模式能夠產生示範效應，未來兩岸發展邁向健康化、正常化、機制化及制度化。