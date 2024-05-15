龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系學生韓季廷、林孟臻及王沛恩，由系上蕭誠一、林念鞍老師指導，參加2024德國iF學生設計大賽，團隊設計出可折疊收納遮蔽性如廁斗篷作品「Toilet Cloak」，榮獲iF設計獎高度肯定，師生受邀赴義大利米蘭領獎；而在全球7000多件作品中，僅有76件優秀作品獲獎，表現非常出色。

團隊設計出可折疊收納遮蔽性如廁斗篷作品「Toilet Cloak」，榮獲iF設計獎高度肯定。(照片/龍華科大提供)

德國iF學生設計獎是全球設計領域中最重要的學生設計獎項之一，每年吸引超過50個國家學生作品投稿參賽，iF設計獎不僅彰顯設計對全球的影響力，每年參賽數量更持續增加，僅有品質最優良作品得以脫穎而出。

作品獲得評審青睞，一舉奪下2024德國iF 設計獎殊榮。(照片/龍華科大提供)

2024年iF學生設計獎，延續聯合國「永續發展目標」為參賽主題，鼓勵學生利用設計力量改善世界上尚未解決的各種問題。龍華科大文創系師生團隊，針對當前全球有36億人缺乏安全的衛生設施，其中4.94億人因為貧窮或衛生條件不足，面臨露天排便困境，容易對女性、孩童造成健康及尊嚴風險，因此團隊設計出可折疊收納遮蔽性的如廁斗篷「Toilet Cloak」，希望有效改善此一難題。該作品獲得評審青睞，一舉奪下2024德國iF 設計獎殊榮。

團隊成員韓季廷表示，獲獎作品「Toilet Cloak」使用可回收環保的布料與塑料，製作出可收納折疊的遮蔽斗篷，讓孩童與女性在如廁時可使用此產品來保護隱私，同時具有遮風避雨的衣物效果。

保護貧困地區孩童女性如廁隱私_龍華科大文創系獲iF學生設計大獎。(照片/龍華科大提供)

「Toilet Cloak」不僅使用方便且製作容易，婦女可以利用尺規與手冊，依照製作流程將收集好的回收材料進行製作，並能印製精緻的當地特有圖騰紋路，製成商品販售給旅人做為緊急如廁的選擇，提供增加婦女收入的附加價值。

林孟臻與王沛恩同學表示，因大三參加系上舉辦的國際設計工作營，學習到許多尋找議題與完整設計的流程，進一步將此議題延伸到專題製作，經過一年多不斷的討論與修正，才做出最終作品，這次能夠在國際設計競賽獲獎，真的非常開心，也對團隊有很大的鼓勵，未來她們將會持續創作，藉由設計的力量，創造更多便利與幸福。

文創系國際設計競賽負責人林念鞍老師指出，推動國際設計競賽為文創系重點發展，藉由設計工作營提升學生設計素養，並從中學習累積競賽經驗。專題指導老師蕭誠一說，團隊經歷過許多失敗與修正歷程，從設計中多次修正及試作中，驗證材料可行性，並用設計證明能為世界永續發展，貢獻一己之力。

系主任黃苾芬表示，參與設計競賽是一個綜合性能力的展現，必須要有好的概念，並透過適當工具將設計完整產出。該系提供學生豐富資源，競賽補助獎勵措施鼓勵學生積極參加各項競賽，學校更提供完善的設備空間及資源，讓學生在各方面的學習發展成效十足，本次學生獲得iF學生設計獎，對系上教學方式與同學的學習成果是很大的肯定。

龍華科大校長葛自祥強調，文創系同學能獲此殊榮，證明其設計實力已受到國際肯定，不但能延展其未來職涯的可能性，並將自己躍升至更高層境界。龍華科大將持續培育更多優質且創新的人才，未來學以致用，在職場上綻放光芒。