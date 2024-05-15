佛光大學樂活產業學系與財團法人慈心有機農業發展基金會聯手推出了「百膳孝為先」創新實踐計畫，旨在薪傳孝道為現代社會帶來新風貌。在今年5月11日文殊菩薩聖誕正逢母親節佳節，周鴻騰老師與施建瑋老師，採用蘭陽在地小農友善環境之蔬果食材、動物福利之奶蛋食材，邀請慈心基金會的吳雪美課長、志工團的成年子女及其父母們，到佛大蔬食系專業廚房學習。

經由名廚的教學，烹調料理出紅藜盆栽沙拉(蛋素)、鮮蔬飄香燉飯(全素)、小松菜麵包濃湯(奶素) 、茶點與甜點(蛋素)等，在共煮共食享受天倫之樂，也同時從餐桌上學習到百膳孝為先的真正意涵。隨後，全員一齊在佛大校園散步至百萬人興學會館，邀請知勝師父帶領全員讀誦星雲大師所著之《為父母祈願文》祈願文殊菩薩慈悲垂加護，「點燈」祈願佛光普照，「浴佛」清淨自我並實踐三好。

周鴻騰老師闡述，發起「百膳孝為先計畫」是一種將傳統孝道觀念與現代家庭生活需求相結合的創新實踐作為。強調孝道不僅僅是單向的子女對父母的孝順，而是雙向的互相尊重與關愛，成年子女與年長父母從廚藝互動中獲得滿足感、幸福感和成就感。最簡單的盡孝，就是真心的陪伴父母共餐，並將這份愛擴展至對所有長者的關懷，因此「百膳孝為先計畫」乃是以孝為始，以家為本，從最基本促進和諧的「家庭倫理」關係做起，非常契合中研院葉光輝教授研究之「華人孝道雙元模型」內涵，滿足現代家庭教育的需求，是一種建立和睦家庭的好辦法。更期待能將愛擴展到「群己倫理」、「動物福利」、「韌性農業、綠色保育、產地到餐桌之清淨蔬食」，形成因孝行而落實健康與永續生活的時尚方式。

施建瑋老師表示，他與蔬食系的同學們全力支持這項富有意義的倡議。他帶領蔬食系的同學們，用心挑選宜蘭在地有機友善食材，精心製作一道道健康、護生的蔬食料理，讓慈心家庭享受歡樂幸福食光。此外，施老師設計的食譜不僅在現場受到長者的喜愛，回家後也能輕鬆地重覆再現，讓父母享受到色香味俱全的蔬食健康料理。他認為「百膳孝為先計畫」所帶來的影響是多層面的，不僅重新定義了孝道，更強調了家庭成員間的相互尊重與以及對環境的關愛，是一項教學實踐創新，也是一種文化復興。

吳雪美課長解析，這項計畫的影響遠遠超出了一頓共享的美食。「百膳孝為先計畫」不僅是一種孝道的新詮釋，也是一種將愛從家庭擴展到社會、環境、大地的生活方式。非常歡喜周老師倡議的「孝悌健康、敬老懷幼、護生永續」與慈心基金會的「一念慈心，萬物歸仁」理念相應，皆強調以仁愛與慈悲的心來對待所有生命，對生命的尊重和保護。本計畫巧妙的運用一種永續時尚、活潑互動且自然而然的方式，可以讓更多人願意從家庭開始盡孝、吃蔬食。期待本計畫能推廣到全臺灣每個角落乃至於所有華人世界，從孝親感恩進而推己及人，與社會、環境、大地友善相處，創造健康和樂的世界。