國立臺南大學府城校區內的阿勃勒盛開了，串串金黃色的花朵依偎在百年古蹟紅樓旁，成為南大每年畢業季的限定美景。南大也在花開時節舉辦阿勃勒節，辦理各項藝文活動與師生、民眾同樂。今年，南大將於5月22日至6月7日舉辦2024阿勃勒節系列活動，並在5月26日(星期日)下午1時，於府城校區舉行開幕式及高中熱舞賽，並邀請南區國稅局臺南分局、臺南市政府財政稅務局、經濟部標準檢驗局臺南分局等單位進行各項宣導互動，並贈送小禮品，歡迎民眾前往參與。

南大表示，阿勃勒節系列活動中的高中熱舞賽舉辦多年，深受青年學子喜愛，今年報名隊伍創新高，從雲林到屏東共計20隊報名，上百名高中學子將齊聚南大，以舞會友，並為阿勃勒節揭開序幕。南大也將透過網路直播方式分享，歡迎無法到現場的師生及民眾於5月26日下午1點，點閱南大頻道收看精彩比賽過程https://www.youtube.com/channel/UCUzgT_Mrk1ok-ZLYz20CnVg。

除了熱舞賽，南大在5月28至30日，每日下午於阿勃勒樹下進行各項學生社團表演，有國樂、管弦樂、詩歌、吉他、魔術、國術、跆拳道等精彩表演，還有阿勃勒電影院、書法展、美術展、音樂展演等活動，精彩可期。

阿勃勒開花時間僅約一個多月，歡迎民眾把握花期至南大觀賞阿勃勒綻放美景以及參與各項系列活動，相關活動詳情請至南大2024阿勃勒網站https://festival.nutn.edu.tw/查詢，或洽秘書室郭小姐(06-2133111分機113)。