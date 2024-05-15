一年一度的開南大學國際文化節15日在開南大學至誠樓前廣場舉行，各國學生藉由活動交流，體驗文化的多樣及活潑性。

走秀表演。(照片/開南大學提供)

本年度的國際文化節由國際與兩岸事務處主辦，國際學生會、日本學生會、越南學生會等組織協辦，共10個國家與地區包含日本、越南、泰國、寮國、馬來西亞、蒙古、菲律賓、印尼、烏茲別克與台灣等的學生們，共同熱情參與。

美食攤位。(照片/開南大學提供)

賴沅暉副校長表示，本校國際文化節不僅僅是一個展示各國風情的舞台，更是一次促進跨文化交流的寶貴機會。讓開南的學生學習欣賞到各種不同的表演，品嚐到各國美食，尊重不同文化差異性以創造友善的多元的國際化友善校園。

外國學生才藝表演。(照片/開南大學提供)

國際處楊勝評處長致詞勉勵，近年來開南大學的外籍生與日俱增，目前有來自十八個國家地區的境外生，將近1000人，佔全校學生人數的五分之一，也是台灣各大學外籍生人數比例最多的學校，尤其日本、越南籍學生更為全台翹楚。在這樣濃厚的國際氛圍下，每年舉辦的國際文化節已成為本校重要的特色活動，未來亦將持續擴大舉辦。

外國學生才藝表演。(照片/開南大學提供)

文化節活動內容包括表演、服裝走秀與歌唱表演，現場規劃各國文化特色的攤位和市集，展售商品包含各國特色美食、傳統工藝、小遊戲等文化體驗，吸引許多師生到場共襄盛舉，場面熱鬧非凡，各國學生都樂在其中。