湖南廣電暑期實習活動《芒果要的就是你》第七屆報名截止倒數14天，主辦單位中華兩岸文經協會為了讓學子了解報名與海選方式，為全台各大專院校舉辦校園專場巡迴說明會，開放各大學報名申請。5/15日來到玄奘大學大眾傳播學系，為學子說明第七屆《芒果要的就是你》報名與海選辦法，透過熟芒果學姊不藏私的分享，同學們對活動展現強烈的興趣。

第七屆《芒果要的就是你》比照去年規格，預計海選出50名優秀的青芒果實習生前進湖南長沙展開為期近一個月的暑期實習活動，歷屆主辦單位開出的職缺有《你好!星期六》、《唉呀好身材》、《時光音樂會》、《新聞大求真》、芒果TV《披荊斬棘的哥哥》、《乘風破浪的姊姊》、風芒APP等，皆為湖南廣電旗下人氣最高的熱門節目或單位。

玄奘大學傳播學院副院長，同時也是研發長的邱琪瑄老師致詞。(攝/李品臻)

玄奘大學傳播學院副院長，同時也是研發長的邱琪瑄老師指出，去年全台50個芒果實習生名額中，玄奘大學拿到了三個，這三位同學在這一個月的學習中都樂不思蜀，學到了相當多的專業能力，而主辦單位湖南廣電、中華兩岸文經協會以及時際創意傳媒不論是在住宿、就醫或是實習職缺等方面都提供了非常良好的資源，鼓勵同學多多報名嘗試爭取。

第六屆芒果實習生玄大在校生林鈺婷以及陳筱淇。(攝/李品臻)

報名截止倒數14天，玄奘大學作為第七屆《芒果要的就是你》校園巡迴說明會的最後一站，特別邀請到獲選拔進入第六屆芒果實習生的玄大在校生林鈺婷以及陳筱淇親自為學弟妹分享海選初審影片準備秘辛，以及決選之面試訣竅，不藏私公開吸引評審老師眼球之妙招，學弟妹們表示收穫滿滿。

玄大大傳所碩一的江明安同學。(攝/廖忻欣)

目前就讀玄大大傳所碩一的江明安同學透露，大學時期因疫情影響痛失報名機會，本次有備而來，期望能獲選第七屆芒果實習生，並前往湖南衛視學習配音、主持、F. D.現場指導、場面調度等專業技能，對何炅老師的主持技巧更是尤為佩服，希望能至現場”偷”學他的主持功力。

2024第七屆《芒果要的就是你》報名至5月30日23：59止，倒數14天，歡迎各大專院校不限科系，擁有台灣身分證之台生、陸生、港澳生踴躍報名參加，更多活動相關資訊請詳閱活動簡章，或聯繫FB官方粉絲專頁「芒果講習所」、LINE官方帳號，若有任何問題，歡迎來電詢問02-2308-7111#6250景小姐。