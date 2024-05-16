本招生採計113學年度四技二專統一入學測驗成績，考生皆須通過登記資格審查後，始取得繳費及參加網路選填登記志願資格。須參加資格審查者，包括:(1)未經由就讀高中職學校辦理免登記資格審查之專業群科、綜合高中或高中附設職業類科應屆畢業考生、(2)未通過「本招生100~112學年度登記資格審查」之非應屆畢業考生或未通過「113學年度四技二專甄選入學招生資格審查」考生、(3)高中職學校普通科之非應屆畢業生或同等學力考生、(4)特種生身分考生（含原住民生、退伍軍人、僑生、蒙藏生、政府派外工作人員子女及境外優秀科學技術人才子女等），其中通過「113學年度四技二專甄選入學招生資格審查」之原住民考生，仍須辦理原住民特種生身分之優待加分審查、(5) 113學年度四技二專統一入學測驗或甄選入學報名後，新通過之低收入戶或中低收入戶身分考生。資格審查結果訂於113年6月25日10:00於本委員會網站公告，考生可逕行上網查詢。

本招生113學年度計69校2,364系科（組）、學程參加，合計提供一般生10,565名、原住民生1,572名、退伍軍人1,495名、僑生1,498名、境外優秀科學技術人才子女1,492名、蒙藏生1,491名及政府派外工作人員子女1,487名，共計19,600名招生名額。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福表示，本招生為113學年度四技二專日間部最後入學管道，請考生把握入學機會，踴躍報名。有意報名者，請務必詳閱113學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生簡章，並請隨時上網查詢最新資訊，網址為https://www.jctv.ntut.edu.tw/union42/，洽詢電話:02-27725333。