智能科技正受到全球各產業注目並廣泛應用，餐旅產業也不例外。臺北城市科技大學攜手高職，與全球智能旅館產業的先行者敦謙國際智能科技執行長戴東杰，同時也是雀客旅館創辦人，共同深化合作，成立「雀客人才加速器」，啟動智能餐旅菁英培育計畫。

活動現場由城市科大董事長鄭逢時、雀客國際酒店集團執行長戴東杰共同揭牌，淡水商工于賢華校長、開平餐飲學校馬嘉延校長、頭城家商汪冠宏校長親自出席，其中汪冠宏校長腳受傷不方便，拄著柺杖親自出席為學生未來打拼，讓現場來賓感動，也見識各校對於智能科技人才培育的高度重視。

城市科大校長馮美瑜表示，期待產學合作推動在地實踐，善盡大學社會責任，透過科技智能運用，優化餐旅服務品質，改變旅宿業的未來型態，讓學生畢業就能緊密接軌產業。城市科大民生學院院長蕭靜雅表示，與雀客國際酒店集團產學合作並攜手高職共同培育餐旅產業智能應用人才，促進教育資源互惠共享。

雀客國際酒店集團執行長戴東杰表示，雀客未來人才加速器不僅提供一個學習的機會，這些未來的菁英人才，畢業能直接地投入到集團，多品牌據點與職務內容，更是一個展現個人才能和成就的舞台。

「雀客人才加速器」正在尋找具有創造力、熱情和積極態度的實習生加入團隊，為實習生們提供多樣化的學習機會，包含顧客接待禮儀、各項專業技能培訓、項目管理和團隊合作、集團內智能科技系統操作，讓產業找到好人才，學生能有好未來，創造雙贏。