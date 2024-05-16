為了解民眾對於物價上漲的看法及其對生活的影響，輔仁大學 AI 發展中心長期關注消費信心及相關議題;在新任校長 藍易振 教授帶領研究團隊結合《輔大東森智慧數據中心》於2024年3月28日至3月31日，以EDM方式通知，進行「民眾對物價感受議題」網路問卷調查，回收有效樣本數為1,555份。

隨著全球經濟波動，台灣民眾對物價上漲的敏感度持續攀升。根據調查顯示，98.0%民眾有感近期物價的上漲；面對物價增漲，近八成（78.1%）民眾政府抑制物價上漲的成效感到不滿意，相較2022年底的調查結果，減少8.4%。儘管對政府抑制物價上漲成效的民眾有所減少，但81.9%的民眾仍擔憂未來物價持續上漲。對於物價上漲的原因，民眾普遍認為是國內政策和國際原物料價格上漲所致，顯示全球經濟因素與國內政策均對日常生活成本有顯著影響。

在經濟景氣方面，超過半數的民眾認為國內目前經濟景氣不佳，而有46.5%的民眾預計未來半年家庭經濟狀況將變差，反映出民眾對當前經濟復甦的悲觀態度。

面對物價增漲，民眾選擇減少線上購物以節省開支，而31.3%的民眾則是透過增加線上購物頻率尋找更多優惠。整體而言，針對物價變化，多數民眾採取減少非必要開支和轉變消費習慣等節流策略，只有較少比例的民眾選擇透過投資或增加收入來對抗物價上漲的影響。

92.6%民眾表示會改變消費行為（包括停止購買不必要的產品/服務38%、改購買價格較低的產品/服務54.6%）以減少部分支出，維持收支平衡。(圖表/輔大東森智慧數據中心提供)

2024年3月，台灣消費者物價指數（CPI）年增率為2.14%。在七大基本分類中，食物類年增率達2.86％，僅次於醫藥保健類。其中，又以肉類、酒類與調理食品漲幅最為顯著。特別的是，曾受禽流感、氣候變化及國際情勢影響而上漲的蛋價，隨著國內產能的恢復，價格相較2023年3月同期已下降14.90%。

根據《輔大東森智慧數據中心》調查顯示，台灣民眾在飲食相關的支出中，「購買生鮮蔬果/水產/酒/飲料/調味料等食材、食品」占日常主要花費的69.7%，而「餐飲消費（含外食/外帶/外送）占68.4%。物價上漲顯著影響了這些支出，尤其是餐飲消費，認為受影響最大的民眾比例達70.2%，其次是購買食材的65.4%。面對經濟壓力，多數民眾會優先選擇減少餐飲消費，而有些則會減少購買食材。

民眾日常較主要的花費項目，前三大項分別是「購買生活用品」（82.5%）、「購買生鮮蔬果/水產/酒/飲料/調味料等食材、食品」（69.7%）以及「餐飲消費（含外食/外帶/外送）」（68.4%）。(圖表/輔大東森智慧數據中心提供)

而最不易受到物價上漲影響的消費行為則是「治裝費」。根據調查，近半年民眾對衣物的採購數量減少，有將近四成的民眾選擇減少購買百貨專櫃的服飾或鞋類，而超過三成的民眾會減少購買平價品牌的服飾或鞋類。

民眾對服裝消費的顯著調整不僅反映出日常生活費用增加對家庭預算的直接影響，也顯示消費者正在積極尋找更具成本效益的消費方式，這包括選擇折扣商品、平價品牌或過季衣物來應對財務壓力。對於零售商而言，了解這些消費趨勢並靈活調整產品與營銷策略將是關鍵。