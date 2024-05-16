2024年民眾對物價上漲的敏感度持續攀升，依照輔大東森智慧數據中心調查報告，房價高漲使得民眾住房成本的持續上升，對許多家庭構成重大經濟壓力。就住屋形態而言，28.9%的民眾需要支付房租，而31.1%的民眾則背負著房貸。有高達68.1%的租屋民眾預期未來半年內租金將會調漲，反映租屋市場的不穩定性和租金上漲的壓力。民眾對於政府抑制房價上漲的成效感到不滿意，顯示住房成本的持續上升對許多家庭構成重大經濟壓力。

租屋民眾預期未來半年內租金將會調漲，反映租屋市場的不穩定性和租金上漲的壓力。(圖表/輔大東森智慧數據中心提供)

問卷調查顯示，對購屋族而言，63.3%的購屋民眾每月房貸繳付金額介於1至3萬元之間，顯示出購房仍然是許多家庭經濟負擔的重要部分。調查發現，分別有46.1%與36.4%的購屋族選擇20年與30年的貸款期限，作為財務壓力的分散策略。

民眾對目前及未來的經濟狀況持較為悲觀的看法，對於投資房地產的時機，43.8%的民眾認為未來半年並非購買房地產的好時機，僅10.3%認為適合購置，顯示出民眾對市場波動和經濟復甦的擔憂。

這些數據不只顯示出民眾對於房價政策效果的質疑，同時也突顯了政府在穩定房地產市場方面所面臨的挑戰。長期以來，房價上漲已成為影響民眾生活品質和經濟安全感的重要因素，這些持續的壓力有待政策制定者重新考慮和調整房地產市場的管理策略，以更有效地滿足民眾的需求和期望。

近五成民眾未因物價上漲而改變自駕習慣（使用汽、機車次數不變47.5%），其中以高屏、雲嘉南地區民眾未改變自駕次數比例明顯較高（高屏58.8%、雲嘉南53.2%）。(圖表/輔大東森智慧數據中心提供)

除了房價外，民眾日常主要花費項目中，交通費占比47.5%，排名第四，為除了日常生活用品及飲食相關項目以外的主要消費。因此在大眾運輸工具的使用方面，超過三成民眾增加搭乘次數，其餘的民眾保持不變或減少搭乘次數。根據居住地區的分布情況來看，北北基民眾公共運輸搭乘次數增加比例明顯高於其他地區。且近半年來，北北基地區民眾對捷運、公車的需求有所增加。

超過三成（30.1%）民眾增加搭乘次數、31.2%保持不變、10.4%減少搭乘次數。(圖表/輔大東森智慧數據中心提供)

民眾的自駕次數減少多於增加，而搭乘大眾運輸工具次數增加，反映出對於尋求交通方式的需求或對於節省交通成本的意識。在應對物價上漲的壓力下，部分民眾開始考慮減少自駕，以降低汽油費用等交通成本，顯示民眾改變生活方式以因應經濟壓力的意識正在提高。