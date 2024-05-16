前副總統候選人趙少康選後首次赴東海大學演講，他首度透露自己曾在小學罹患怪病而經歷生死關卡，當時並非基督徒的父親甚至還跪下祈求上帝拯救他的孩子，讓他相當感動，因此在小學立下當牧師的心願，但他強調，人生的發展沒有一項是在自己計劃中，包括參選副總統都不是，但他鼓勵學生還是要立定志向做喜歡的事，勇敢冒險並學會堅持，成為社會20%的頂尖人士。

東海大學以「趙少康的政治大小聲」為題邀請前副總統候選人趙少康至校園演講，與青年學子分享他的政治觀點與成功歷程，不僅吸引大批學生參與，包括台中市副市長鄭照新、東海大學校長張國恩、東海大學董事長吳清邁與夫人賴兆貞、東海大學副校長張嘉修、副校長劉正都參與演講。

趙少康表示到東海大學感覺特別親切，因為他也是台中人，甚至在台中一中畢業後還曾想要就讀東海大學生物系，而曾經參與聖樂團演出的成員，還曾受東海聖樂團美籍老師Ms. Rose的指導，他台中一中的同班同學吳清治父親更曾是東海大學校長吳德耀，所以感覺與東海大學相當有緣分。此外，趙少康在演將時更首度透露，小時候曾高燒到四十度久久不退，家人跑遍台南的醫院，都沒醫院願意收，根本不曉得是罹患什麼怪病，因為媽媽是教會司琴緣故，透過教友的幫忙最後才到臺南美國海軍醫院急救，在他印象中，醫生完全沒有把握，只說盡人事聽天命，希望他們禱告。

趙少康說，當時非常嚴重的他甚至聽見母親禱告說：「主啊！如果祢要這個孩子這麼痛苦，乾脆把他接走算了。」連不相信上帝的父親都跪著說：「主啊！如果祢讓這個孩子好起來，我就信主。」趙少康自己心裡則說：「如果祢讓我好，我將來願意做牧師來侍奉上帝。」後來病竟然好了，醫生都覺得是奇蹟，趙少康說，這段經歷讓他對人生充滿感恩與敬畏，也相信上帝的存在，只是人生的計畫充滿變數，他後來沒有當牧師，竟然成為政治人物，媒體人，他因此跟東海大學的學生說，人生真的很難說，現在做的事情沒有一項是在計畫中。

趙少康笑說，真的現在做的事情沒有一項是在計畫中，包括參選副總統，他鼓勵學生保有彈性，不要害怕冒險，要敢為天下先，為自己立定志向，勇於把握機會，他在美國唸研究所時，更學會實事求是，他強調這社會上成功者不多，年輕時就要把握機會替自己立定方向，唯有不段努力，身體力行，告訴自己要成為這社會的前20%的人，朝著這個方向堅持到底才會成功。

趙少康也在演講上分享總統大選的秘辛，相當受到學生歡迎的他對於學生的提問有問必答，吸引不少掌聲。東海大學校長張國恩指出，原預計於總統大選前邀請趙少康先生至校園演講，因行程無法安排上，選後趙少康仍願意履行承諾走入校園與學生互動對話，給予現代年輕人砥礪和啟發，讓他覺得更有意義。張國恩說，這次東海學生也積極提問相當有水準，不僅關心選前總統大選的秘辛，也注意國會改革進展、死刑存廢、兩岸政治議題、對新任總統期待等看法。