113學年度辦理學習區完全免試入學高級中等學校，單點型學校有63校，區域型計有基隆區、南投一區、南投二區、嘉義區、臺南四區、高市六區、屏東區、臺東區、花蓮區、連江區及澎湖區等11區域69校，總計132所公、私立學校參與，其入學方式包含單一學校單一科別志願及單一學校多群多科志願。報名學生總計有8,744人，錄取人數計有8,030人，總錄取率為91.83％。

教育部說明，為實現十二年國教「全面免試，就近入學」目標，113學年度擴大辦理高級中等學校學習區完全免試入學，在歷年（106-112學年度）辦理學校基礎下，邀請多所私立學校以單點方式辦理完全免試入學。後續將視113學年度各單點及區域學校辦理情形，逐步擴大辦理學習區完全免試入學，並穩健政策目標。

本入學管道登記報名人數未達招生人數時，全部錄取，如報名人數大於各校核定招收完全免試入學人數者，則參考各就學區免試入學作業要點超額比序項目及順序，經適當比序後錄取；如比序後仍有同分者，則以增額錄取核定招生名額5％為原則。如有招生缺額，可流用至現行就學區免試入學招生名額。

教育部表示，學習區完全免試入學管道不採計國中教育會考成績，但採用條件式發放入學獎學金制度，因此，完全免試入學學生仍應參加國中教育會考，透過國中教育會考之學力檢定機制，確知學力狀況。期望藉由學習區完全免試入學方式，減輕國中畢業生的升學壓力，同時深化區域內高中及國中的縱向課程連結，結合所在社區資源強化辦學特色及績效，引導國中生就近入學。