不斷在逆勢中往前推進的國立暨南國際大學，在2024年最新的國際EduRANK排名中，往前擠進為亞洲排名的前600大，台灣國立大學中的第17名，所有144所公私立大學中，排名第29名。這是暨大繼取得THE新興經濟體大學評比全球前500大、QS世界大學亞洲地區國立綜合大學前18名之後，再次拿到最佳的成績。台灣的大學普遍受到少子女化衝擊，暨大的學生數不減反增，還逆勢成長10％，顯見暨大的卓越與成長受到肯定。

根據Edu RANK所做的調查，國立暨南國際大學在全球14,131所大學中排名第2,004名，而在亞洲5,830所大學中排名595名，是排名前600大的卓越大學。而在台灣的144所大學中，暨大排名是第29名，在所有公立大學中排名第17名。其中包含工程、物理學、電腦科學、化學、量子和粒子物理學、生物學、材料科學、環境科學、人文與社會科學等論文研究，被世界看見，全校5,289篇論文，被引用77,044次。

暨大校長武東星表示，在激烈的競爭中，暨大的排名成績相當難能可貴，在臺灣具有工程(Engineering)領域的128所大學中排名第33名；具有物理學(Physics)領域的126所大學中排名第32名；具有電腦科學(Computer Science)領域的124所大學中排名第32名；具有人文與社會科學(Liberal Arts & Social Sciences)領域的123所大學中排名第35名；具有數學(Mathematics)領域的122所大學中排名第33名；具有商學(Business)領域的124所大學中排名第33名；具有經濟(Economics) 領域的118所大學中排名第30名。可以見得，暨大排名領先的各領域都在全國大學中的20％以內，同時，不論是理工、人文社會、商管等領域，各領域的發展都很平均，是教學與研究均質發展的一所綜合大學。

暨大主任秘書曾永平補充說明，暨大在各項子領域上的發展排名也是可圈可點，在人文社科領域的智慧財產與專利法、商學與經濟領域的服務業與酒店管理、投資銀行及股票交易方面都是排行第13名及14名的佳績；工程、物理、電腦科學領域的網路、運輸工程、土木工程、電訊等方面，也都是17名到18名之間的好成績。這些都是目前台灣產業界人才需求度最高的領域，暨因此暨大所培訓的學生也是最貼近產業需求面的人才。

暨大主祕曾永平強調，暨大從創校初期就展現強大的韌性力，讓暨大在少子女化與多變的環境挑戰中並逐漸站穩腳步。過去3年，學生數成長至6556人，成長10％，是全國大學(非合併)中唯一學生數逆勢成長的，顯見暨大的成長與卓越，受到了學生與家長們的肯定和青睞，也因此以不斷往前推進的卓越成績，具體呈現在世界各項大學排名中。