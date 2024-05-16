國立臺南大學通識教育中心於5月14日邀請美國加州柑縣臺美商會青商部會長陳啟耕律師蒞臨博雅教育講座，以「Becoming Global Taiwan Citizens成為世界的臺灣代言人」為題，帶領同學認識推動國際僑務工作的內容與經驗。

陳啟耕會長出生於新竹，小學階段隨父母移民加拿大，為美國密西根州立大學法學博士。現任加州柑縣台美商部會長、中華民國橙縣華僑教育中心顧問、法律集團的主持律師，協助跨國經理人移民、投資移民及非移民投資簽證等事務，並積極投入美國僑務，曾獲頒2021年中華民國第四屆海外十大傑出青年。

一般人提及代言人經常聯想到名人，然而只有名人才能擔任代言嗎？又只能代「言」嗎？有沒有其他方式可以達到更好的效果呢？陳會長的提問，讓現場師生進一步思考代言的意義和可行管道。陳會長提及，為促進臺灣與世界各國的交流及能見度，人人都可以成為臺灣的代言人，從自己做起，除了文字或照片，也可藉由行動和選擇，例如音樂、軟體設計、體育賽事等，向國外展現臺灣的專業、文化或生活內涵。

對於旅居國外的僑胞而言，投入當地僑務工作具有重大意義，因為能直接幫助在當地的臺灣人，另一方面也打開臺灣的國際知名度，促進臺灣在國際發展的各項機會。目前有許多民間單位致力擴展臺灣價值，包括台商會、STUF世臺聯合基金會、臺灣會館、世界臺灣學生會聯合總會等，積極協助臺商進入國際市場，同時也針對來臺就學的海外僑生提供生活協助及體驗活動。

陳會長強調，隨著現代科技快速發展，利用數位媒體能有效將臺灣推上國際舞台，並且善用networking拓展人脈、建立良好的社會互動，創造更多國際交流與發展的可能性。陳會長鼓勵同學掌握「誰、什麼、何時、何地、為什麼及如何」的5Ws+1H技巧，從年輕人的視角與創意成為臺灣的代言人，進而成為具有世界觀的國際公民。