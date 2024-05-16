宜蘭綠博地球學院今年3月30日至5月12日舉辦，累積活動期間共創造了約四十二萬造訪人次。而佛光大學公共事務學系民意調查中心每年與宜蘭縣政府合作，於綠博活動期間培力佛大面訪員參與綠色博覽會，深入了解遊客的需求與感受。根據佛大公事系民調中心的數據，超過90%的遊客對活動表示高度滿意，同時也創造3億元的觀光旅宿餐飲與周邊經濟效益，而且為遊提供了豐富且有趣的遊憩體驗！

疫情對於各行各業皆具有重大的影響，根據民調中心資料統計，去年綠博整體遊園人數逾40萬人，而今年超過44萬人次，相比於前年的24萬人次，可見疫後宜蘭縣整府所舉辦的大型活動是十分成功的，參與人數逆勢增長，展現活動的吸引力和宜蘭縣不懈的努力。

已投入兩次綠博面訪工作的學生陳俊宇而言，比起去年第一次投入面訪的緊張與陌生,今年面對民眾時，他的互動更為熟捻自信，也可以從與遊客的互動中認識到其的需求與感受。同時，他更感謝佛光公事系給予的機會，讓他能夠見識、體驗到面訪工作內容，期望有更多公事系的學弟妹加入，傳承這彌足珍貴的經驗。

透過工讀與實習，佛光民調中心培養了許多民調人才，畢業後得以進入諸如蓋洛普、公信力、山水…等知名調查機構就業。今年還有兩位大一學生參與訪問，面訪工作其實並不像外界所見的那般容易，透過面訪的工作，具有不少的「眉角」，需要不少的訪問技巧與經驗累積，民調中心藉由委託案讓許多公事系的年輕學子們能夠深黯到其中的「門道」。

佛光大學公共事務學系的民意調查中心，已經成立23年，承接官方及民間委託案，進行產學合作，單宜蘭地區的調查案就超過百次，可說是解碼宜蘭最深入的學術機構，也是公事系民調中心的工作任務。透過遴選與培訓機制，公事系同學會先從擔任訪員做起，搭配公事系民意調查分析相關課程，學生可以說是從做中學、學中做，透過理論與實務結合，洞悉民意，更提前掌握職場藍海的鑰匙。