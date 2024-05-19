考生違規事件統計至目前為止，以「提前或逾時作答」為最多，初步回報約88件；其次為「隨身放置非應試用品」，約48件，整體應試情形良好。依照國中教育會考相關規定，違規事件先由監試委員就現場情況進行紀錄，經各考區試務會討論確認後，再送全國試務會召開全國違規事項處理會議討論核定。

全國試務會再次呼籲考生，明日為國中教育會考第二天考試，請考生記得攜帶准考證，提早出門準時應試，注意監試委員說明並依試場規則應試，切勿提前或逾時作答。尤其應避免攜帶行動電話，或智慧型手錶、智慧型手環等穿戴式裝置，以及其他具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或發出聲響之物品進入試場；若置於試場前後方，必須先關機或拔除電池。

全國試務會表示，本次考試完畢後，各科試題本及參考答案將於5月19日下午2時以後公布於國中教育會考網站（https://cap.rcpet.edu.tw）。