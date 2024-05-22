教育部為鼓勵大專校院身心障礙學生積極參與團體活動，113年辦理「大專校院適應藝術創意表達體驗夏令營」及「大專校院腦性麻痺及肢體障礙學生成長夏令營」2場營隊活動，引導不同障別的身心障礙學生，進行適應性藝術與園藝創作體驗，及文藝與陸海空探索教育，有意報名者請參閱活動海報或至活動網站報名，網址：https://reurl.cc/Ej1EZR（藝術夏令營）、https://reurl.cc/GjKWoG（腦麻及肢障學生夏令營）。

大專校院適應藝術創意表達體驗夏令營，自108年開始已辦理多年，每年藉由藝術體驗結合跨領域範疇，除了讓參加的學員進行多元的創作體驗與交流學習，同時也培養了許多年輕的藝術創作家。今年活動將在7月30日至8月2日，於臺中及彰化2個縣市舉辦，從畫作的藝術活動跨界結合園藝DIY體驗，也安排傳統文化參訪及營火晚會。

大專校院腦性麻痺及肢體障礙學生成長夏令營，自104年開始辦理，為了讓更多身心障礙學生共同參與，今年首度納入肢體障礙學生參加，活動時間自8月6日至8月9日，於臺北舉辦，活動內安排陸海空的探索教育體驗活動，三倍望遠鏡DIY與天文觀測、登上國內最高建築物臺北101領略臺灣土地、樹冠攀樹與草原滑索、手做布袋戲偶與觀賞傳統藝術，以及渡船遨遊臺北市藍色公路。

教育部表示，透過辦理全國性的大專校院身心障礙學生夏令營活動，鼓勵學生走出戶外並透過多樣化的課程，增強對環境的適應與擴展視野，期藉由營隊中五感活動體驗，培養與建立學生的和諧人際關係、增進體能訓練、生活自理能力、啟發多元智能。歡迎大專校院身心障礙學生踴躍報名參加，一起突破限制，拓展生命寬廣度。