要成為正式教師，教育實習是一個必經階段，需要融合專業學科知能和教育專業素養，於教育現場將師資職前培育所學具體實踐並在過程中再次學習。為增進實習學生多元文化認知與體驗、拓展國際視野與觀點、熟悉任教場域教學文化、強化雙語教學知能，進而使其成為兼具國際素養與教育專業素養之未來教師。教育部自105年起開辦「教育部補助師資培育之大學辦理國外教育見習教育實習及國際史懷哲計畫」，鼓勵師培大學帶領實習學生前往國外學校完成國內外共計6個月的教育實習，至今已核定補助309位實習學生出國執行。112學年度共有7件國外教育實習計畫赴國外執行，分別前往美國、日本、越南、印尼等國，其中包含了國立臺北藝術大學及文藻外語大學。

國立臺北藝術大學為首次辦理國外教育實習計畫，並帶領劇場設計學系及音樂學系的三位實習學生前往美國辛辛那提華德福學校，該校致力實踐華德福「真、善、美」教育理念，課程設計多元、重視身心靈正向發展並透過藝術課程培育學生全人發展。參與教學實習時，實習學生王品琪以一曲「望春風」帶領學生探討臺灣歷史背景，並指導學生以弦樂合奏；實習學生謝慈彧與唐寧憶則分別帶領學生進行燈光與服裝設計，實踐其視覺藝術與表演藝術之教學專長，並透過課堂教學介紹臺灣春節與達悟族文化。三位實習學生也參與該校班級經營，協助導師課堂秩序管理、環境整理與班級事務分配，並積極參與該校行政事務，諸如支援戲劇公演、戶外教學、親職會議與教師會議等，這樣的過程使他們做為未來教師的能力全面性成長。為確保實習學生國外期間能安然參與各項實習活動，國立臺北藝術大學規劃充足的行前培訓以促進實習學生對華德福教育的了解，實習期間指導教師也運用通訊軟體與實習學生保持聯繫以提供所需的支援和指導，並要求實習學生每日課後進行工作會議，回顧交流彼此實習心得及共備課程，透過完善規劃讓實習學生完成國外實習之路。美國華德福學校的負責⼈Connie Davis女士對這次實習給予高度評價，並表示這不僅是一次跨國跨體制的教育交流，更是一場文化的融合與碰撞。

文藻外語大學師資培育中心同樣選送3位實習學生前往越南胡志明臺灣學校進行兩個月的教育實習，實習學生張逸琳表示越南臺校同樣使用臺灣教科書，但該校學生日常使用語不一定是中文，故學習注音符號及特殊讀音時較為困難、臺灣常用的圖像記憶教學難以適用，因此當地教師透過編寫注音故事讓學童記住注音的讀法，使他體會到「因材施教」的重要性。文藻外語大學本次國外教育實習採三明治式規劃，也就是以臺灣-越南-臺灣分階段各進行2個月的實習，實習學生王奕鈞與楊竣評表示越南臺校預先建立聯繫群組，並於歡迎會上詳細說明學校規劃及予以食衣住行各方面的協助；國外教育實習結束後須回歸原本在臺灣的實習學校，臺灣的師長也會在他們返國前提供學校活動規劃讓他們能順利銜接，國外的經驗也使他們後續在臺灣進行教學演示更加順利，也能向臺灣學生分享國外生活並認識越南文化。

國立臺北藝術大學實習學生透過這次國外教育實習，成功地將臺灣的藝術風采帶到遠方，並為跨國文化交流搭建橋樑；文藻外語大學實習學生亦累積許多專業經驗與跨文化觀點，開拓未來教師的多元可能。教育部表示進入跨國學校場域實習，不僅讓實習學生教育專業得以磨練成長，轉化所得經驗與文化體驗，更能回饋我國教育現場，讓臺灣學生能透過這些未來教師看見不一樣的世界。