由教育部主辦的2024年「全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展」，於5月16日至17日假台北世貿一館進行決賽暨作品展覽。此次競賽參賽作品共分「機械與動力機械群」、「資工通訊群」、「商業群」、「管理群」等16類群進行決審，共有1,283件作品報名，選出16類群143件最後晉級決選。中國科技大學規劃設計學院表現出色，數位媒體設計系獲得第一名、視覺傳達設計系獲得第二名及佳作、室內設計系獲得第三名，佳績傲視全台！

數媒系在動漫互動多媒體類群連續兩年取得第一名的佳績，今年非常難能可貴的是獲獎團隊由5位大三學生謝沁樺、王筠慈、曾珮綺、洪紹維、黃娜娸組成，且為視傳系許允聖主任所指導，得獎專題為《Magical Stage 虛擬偶像整合 3D 之互動平台開發》，整合了SpatialLabs裸視3D顯示、即時動作捕捉與遠端共演技術，打造讓粉絲與虛擬偶像即時互動的平台，打破傳統直播模式中角色與觀眾之間的虛擬隔閡，讓互動更具立體感和真實感，充分發揮了中國科大在專業教學資源上的卓越特色，深獲評審青睞。

視傳系今年特別針對永續議題、數位學習、擴增實境以及跨媒體整合等方面進行了深入的研究與實作，充分體現了本屆競賽的高水平與深度；出版與語文群中，由視傳系陳建勳與李政達老師指導，陳宥如等五位學生共同創作《川流不息》作品勇奪出版與語文群全國第二名，以集體協作的公民科學探索方式，針對環境永續教育進行教材開發與品牌設計。未來，這套公民科學探索學習品牌預計與政府機構合作，共同開發永續教育推廣項目，以提升社會對環境議題的認知，將科學知識帶給更廣泛的參與者，共同建構更可持續的未來。另外，彭丞育等四位學生共同創作《NEW 碳計畫》拿下佳作，以「台灣自然碳匯」為核心，透過親子間寓教於樂的方式，推廣減碳環保使命。

中國科大視傳系學生作品川流不息榮獲出版與語文群全國第二名。(照片/中國科技大學提供)

室設系由林立韙、鄭鴻銘及林文隆老師聯合指導學生蔡馨槥、陳之云以「視障者生活自理學習與體驗空間設計之研究」作品獲得全國第三名，該項作品能關懷視覺障礙者，選擇原有的華山車站及月台遺址為基地，來建立一個完善的視障者生活學習與體驗空間，進一步提升他們的生活品質。研究也總結視障者生活學習與體驗空間應具備三個關鍵設施，第一個是街道模擬學習，第二個是交通工具學習，以及智能設施設備的引入，以便視障者學習和適應。

中國科大室設系獲獎學生蔡馨槥、陳之云於臺北世貿展覽館展出得獎作品。(照片/中國科技大學提供)

中國科技大學規劃設計學院獲獎團隊設計作品關懷社會，突顯近年來社會議題與循環設計的重要。在文化內涵及藝術價值省思上更上一層，足以證明學校培養創新思考，發揮技職教育特色，也為技職教育的未來發展樹立了新的典範。