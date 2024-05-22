台灣天主教海員宗會(Stella Maris)所主辦的「台灣漁工福祉國際會議」圓滿落幕！來自世界各地19個國家、130名代表與會透過3天會議凝聚共識，更展現出承諾與努力改善漁業環境的決心！閉幕晚宴中，特別邀請天主教台中教區聖采琪聯合弦樂團帶來音樂饗宴；南投仁愛鄉曲冰部落族人則呈獻天籟美聲及精彩舞藝。活動最後手牽手齊跳大圍舞，象徵著來自世界各地的與會者，齊心凝聚力量讓世界更美好，也贏得國際貴賓一致的讚賞！

閉幕晚宴中，特別邀請天主教會台中教區聖采琪聯合弦樂團帶來音樂饗宴。(照片/台灣天主教海員宗會提供)

台中教區暨海員宗會負責主教暨靜宜大學董事長蘇耀文表示，「漁工福祉國際會議」只是開端，期待能帶動世界各地更多民眾，持續關注漁工的福祉和人權等問題；各國攜手合作，為改善海員、漁民及其家庭的生活而努力。南非開普敦總教區史蒂芬．布里斯林樞機主教指出，這是他第一次來到台灣，在所有行程與會議中，體會到台灣人民的友善與熱情，印象深刻且心存感激。此次會議深入瞭解到公海漁民的現況與困境，獲益匪淺！

海員宗會自1971年3月起在高雄港提供相關服務與關懷；當船員、漁民及其家庭遇到困難時，第一時間竭盡全力協助。(照片/台灣天主教海員宗會提供)

國際基督教海事協會(ICMA)秘書長傑森．艾德馬說，主辦單位的專業和台灣在地文化令人印象深刻。這次行程深入瞭解當地教會和組織的工作，並體認到漁民長期離家、人口販賣、薪資、勞動權益和組織等問題的諸多挑戰，同時感受到大家為提升漁民福祉的關注。最令人欣慰的是，透過會議讓各領域工作者齊聚一堂，共同討論漁民權益等相關議題，而非各自為政，這是最珍貴之處。

台灣天主教海員宗會主任陳智仁神父及台中教區海員宗會負責人黃慧如指出，感謝來自北、中、南各地的海員宗會志工主動前來協助會議，他們的熱情促使會議進行得非常順利！海員宗會(Stella Maris)自1971年3月起，開始在台灣高雄港提供相關服務與關懷，當船員、漁民及其家庭遇到困難時，不分種族、文化和信仰等，海員宗會第一時間竭盡全力協助他們解決問題，並提供心靈支持，無條件去愛護每一個人。

閉幕晚宴中，特邀請天主教台中教區聖采琪聯合弦樂團，及南投仁愛鄉曲冰部落原住民團體帶來精彩的表演，帶給來賓溫馨又難忘的夜晚。南投仁愛鄉曲冰部落族人強調，他們長期受到台中教區蘇主教、神父與志工的照顧，此次特別帶來多首聖經涵義的歌曲及舞蹈，藉由樂音與心靈對話，最後還邀請賓客手牽手齊跳大圍舞，一起體驗台灣原住民舞蹈藝術的熱情與魅力。