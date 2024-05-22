佛光大學健康與創意蔬食產業學系重視學生的實務經驗及拓展國際視野，今年暑假蔬食系有16位準大四生，將陸續至海外實習，實習的國度包含美國、澳洲、法國、瑞典、加拿大、日本、韓國、馬來西亞。此次蔬食系海外實習人數16位，也打破蔬食系歷屆紀錄，該班一半的同學都出國了，參與人數相當踴躍！

在同學出國前，今日系上特別為同學舉辦「學海築夢授旗典禮」，佛光大學校長何卓飛、樂活學院何振盛院長、蔬食系詹丕宗主任、詹雅文老師等師長皆出席見證，勉勵同學。更安排曾參與過海外實習的學長姊，在現場分享實習的注意事項，手把手傳承經驗。

佛光大學校長何卓飛表示，有這麼多元的實習場域可以選擇，佛大的學生真的好幸福！實習是踏入職場的第一步，而海外實習更是結合職場實踐與海外遊歷的最好機會。趁年輕、無負擔的時候透過實習了解其發展與前景，並拓展國際視野，這些豐富的履歷、為學生將來的職場生涯奠定基礎。

蔬食系詹丕宗系主任首先像個爸爸一樣叮嚀各位同學，出國在外最重要的是注意安全！有鑑於蔬食系海外實習過往的好表現，奠定了佛大學生學習態度積極認真的好口碑，也受到世界各地佛光山滴水坊的稱讚，今年蔬食系有16位學生到8個國家實習，為歷屆海外實習紀錄最高。主任更期勉同學們到了海外各實習地點，要好好學習，並將在學校所學應用於實習崗位，對學生的未來生涯發展無疑是最好的過程。

佛光大學有別於其他大學，提供學生更完善的海外學習資源及協助，除了教育部學海系列獎學金補助外，佛大設有多項補助，弱勢學生更是不用擔心，也因此鼓舞許多學生勇於嘗試海外學習，挖掘職業興趣和志向，更能從中培養職業精神，豐富自我的職涯履歷，翻轉人生！