為提升與鼓勵幼教從業人員透過影像畫面紀錄，促進社會大眾對學前教育及教保服務之理解，教育部國教署委託國立臺灣藝術大學辦理「影像紀錄研習工作坊」，邀請影像工作者擔任研習講座，促使教保服務人員運用隨手可得設備，養成基本影像紀錄能力，紀錄幼生學習成長、親生溝通互動及同儕間相互支持點滴。

研習工作坊以「手機紀錄、手機拍片」為主軸，規劃北中南三區共計12場研習活動，內容包含：初階及進階的課程，從鏡頭語言基本技巧與練習，到紀錄影像常見的故事與訪談的導演技巧，再進階到的後製剪輯與軟體應用，透過理論與實作的課程安排，增加學員基本影像概念及影像紀錄的技巧。

例如北區初階一課程，講師朱彥銘導演以手機拍攝的第一步為主題，透過現有的電影畫面深入簡出的說明拍攝的基本理論、構圖法則及運鏡原理，並鼓勵參與人員「先觀察，再拍攝」，從生活事件中找尋拍攝議題。另安排實作活動，讓學員透過平面的照片拍攝及動態短片攝影，實際練習相關技巧，讓參與人員獲益良多。

此外，研習工作坊課程後續還有「鏡頭的構圖美學」、「說好故事的能力」及「手機攝影的蒙太奇」等課程內容，相關實施計畫及報名方式可至全國教師在職進修網（https://www1.inservice.edu.tw/index2-3.aspx）查詢，歡迎教保服務人員踴躍報名。

國教署表示，實際的影像畫面有助於親師溝通，協助家長了解師生日常互動及教保服務的現況與品質，影像紀錄的跨領域學習，目的在協助教保服務人員提升相關知能，也期盼教保服務人員的專業，與家長共同用心聆聽彼此聲音，共同守護每位幼生「每一步」學習與成長。