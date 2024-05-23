佛光大學產品與媒體設計學系第十三屆畢業展即將登場！本屆主題名稱「百界千如」，其含意為設計從多元相通的角度看待設計挑戰的方法，也鼓勵大家在面對問題時保持創造性和開放性的思維。

5月24日起，佛光大學產品與媒體設計學系109級「百界千如」畢業成果展，將在台北南港展覽館2館 A21位「2024新一代設計展」實體展覽中，隆重開幕！展覽作品精彩可期，歡迎民眾們參觀，感受佛光大學產媒系的設計能量。

今年佛光大學大四的同學參加由經濟部工業局主辦、台灣設計研究院執行的「金點新秀設計獎( Young Pin Design Award)」，共計獲得1件參加決審作品和入圍獲贊助特別獎4件的殊榮。此外，亦獲得由IDBC主辦之全球自行車設計比賽之銀獎。佛光大學何卓飛校長嘉勉同學們優秀又努力，老師們專業亦領導有方，也期許產媒系師生於總決賽時能再創佳績！