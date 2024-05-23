為提升學生的實習經驗和專業技能，中臺科技大學醫學檢驗生物技術系結合教育部青年發展署的職涯輔導計畫，於日前舉辦「精進實習座談會」。此次座談會旨在幫助即將實習和準備進入職場的學生提供明確的方向和建議，邀請多位合作機構的業界專家和優秀校友參與，為學生們提供寶貴的業界交流平台，促進雙向交流機會，為同學們的未來職涯發展鋪路。

座談會由醫檢系主任陳碧蓮副教授主持開場，她強調實習是學生從學校走向社會的重要橋樑，如何在實習中學到實用技能並應用到未來工作中，是每一位學生都應重視的課題。中臺科大校長陳錦杏教授也到場祝福，表示學校將持續與業界建立更緊密的合作，為學生創造更多實習機會，這也符合聯合國永續發展目標「SDG 4優質教育」精神，確保學生獲得優質的實習和學習環境。

座談會中來自不同醫療機構的實習指導老師分享他們在指導學生實習過程中的心得與經驗。中國醫藥大學附設醫院盧秀琴技術主任指出，實習生應具備良好的溝通能力和團隊合作精神，這不僅能幫助他們更快融入工作環境，還能提高工作效率。彰化基督教醫院李安絮組長則強調專業技能的重要性，建議學生多參與各類專業培訓和考取相關證書，以提升自身競爭力。童綜合醫院蕭雅芳總技師強調實習時引領學生跨領域案例設計與學習，訓練學生思考及引發學習動機。國軍臺中總醫院徐文通技術長則強調在實習過程中保護特殊實習學員，降低教師在教學過程中無意造成風險的機會。

此外，優秀校友們也分享職場經歷和心得。台中慈濟醫院林凱翔學長及台中醫院黃玲瑤學姐鼓勵學弟妹們，實習期間除了要認真完成分配的任務外，更應主動學習，積極參與各項工作，這樣才能真正提升自己的實力。在學生提問環節中，同學們踴躍發問，從如何選擇適合自己的實習單位到如何平衡實習與學業，與會嘉賓們一一解答，並給予中肯建議。

實習是每位學生職涯的重要階段，透過不斷的學習和實踐，必將在未來的職場中發光發熱。此次精進實習座談會，不僅為學生提供豐富的實習經驗和專業指導，還加深學校與業界的合作關係。未來，中臺科大將繼續為學生搭建更多學習和交流的平台，助力他們在職涯發展中取得更大的成就，有效實踐SDG 8良好工作及經濟成長，進一步實現永續創新的教育目標。