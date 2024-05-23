中臺科技大學今日登場的「2024人文及管理學院校園徵才博覽會」，共有來自全國各地20家上市櫃企業，釋出超過1000個職缺，產業種類包括醫療、健康、資訊科技業、生技與視光業、食品製造業及餐飲服務與教育業等，大舉徵求醫護及健康管理人才，讓相關系所求職者可以立即就業，也帶動健康照護產業發展，為中臺科大學生未來就業創造新希望。

該校陳錦杏校長在開幕典禮致詞時，除了歡迎與感謝所有參與的廠商、出席的貴賓外，特別期許該校各院系師生能夠把握這難得的好機會，跟廠商有更多直接的接觸交流，搭建起媒合學生跟廠商求職求才的良好平臺，並能掌握產業界發展的脈動趨勢。今天參與博覽會的廠商非常豐富多元，有來自金可國際集團(海昌國際股份有限司及海昌生化科技股份有限公司)、釩泰研究創新股份有限公司、大立光電股份有限公司、上銀科技股份有限公司、杏一醫療用品股份有限公司、薰衣草森林股份有限公司、富康活力醫藥股份有限公司、宏全國際股份有限公司、雲品國際酒店股份有限公司、阿瘦實業股份有限公司、日月潭大淶閣天廬育樂事業股份有限公司、大愛照護服務集團等。積極進駐的各類廠商企業，為現場超過1600名以上的爆滿學生提供最好的徵才機會，今日也安排職涯諮詢，協助同學進行履歷健診、面試與求職儀態諮詢，讓求職學生透過諮詢及練習提升就業自信與魅力，順利謀職。另安排中臺科大行銷管理系學生專利作品展示區，讓企業瞭解科大培育學生於自主學習時間或專題實作發想理念、產出作品，部分已具備專利或商品化潛能，學生創作的作品不僅可以豐富履歷，讓專業得以發揮，即可取得未來創業及就業的門票。

釩泰研究創新股份有限公司李國鈺總經理帶領團隊親臨活動現場徵才(左至右:釩泰研究創新股份有限公司李國鈺總經理、中臺科大行銷系林英顏副主任) 。(照片/中臺科技大學提供)

除了就業博覽會，現場同時有12家上市櫃企業辦理廠商說明會，讓該校3個學院、15個系、4個研究所的學生有更完整認識各家廠商產業與職涯發展的機會，並且得以直接與廠商進行面對面的深入交流。本次「2024人文及管理學院校園徵才博覽會」由中臺科技大學行銷管理系攜手人文及管理學院及研究發展處合作辦理。中臺科大為台灣醫護健康人才重要培育基地，今年適逢中臺58週年，「58」諧音「我發」，代表著承先啟後、大步向前，持續光耀一甲子，藉由校園徵才博覽會讓企業瞭解中臺畢業生的專長優勢，以發掘優秀人才，也讓學生在畢業前夕瞭解目前就業市場，藉以調整自身職能，突顯自我優勢，增加就業競爭力。