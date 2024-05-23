祭典是日本最具魅力的旅遊體驗項目之一，祭典在日本文化中佔有舉足輕重的地位，日本全國各地一整年的大大小小祭典超過三十萬個以上，由於愈來愈感受到祭典對海外觀光旅客的吸引力，各地政府單位也卯足力量發揮自己獨有的祭典特色。栃木縣不只擁有許多值得探訪的秘境，當地的節慶祭典也是整年的精采，像是４月中旬剛結束的日光二荒山神社「彌生祭」，就是宣告春天到來的祭典， 11台精心裝飾的「花家體」花車，粉色繽紛展現春天的生氣和活力。而跟隨春季腳步而來的夏秋季節，也都有不同的傳統文化和藝術內涵，可以列為下一趟日本旅程的精采樂章。

那須烏山市過去是以烏山城為中心發展出來的城下町，日本有名的清流那珂川流貫其中，被優美的自然環境所包圍。每年7月底舉辦的山舉祭（山あげ祭り）是那須烏山市擁有460年歷史的傳統祭典，並且被聯合國教科文組織登錄在世界無形文化遺產名單之中。山舉祭是一場大型的移動式的戶外歌舞伎，它以純人力的方式在街道上搭建日本最大規模的舞台，上演如「平將門」、「戾橋」等著名的歌舞伎曲目，魄力十足的戶外演出保證令人印象深刻。此外，可以近距離觀看難得一見的歌舞伎舞台背後的工作，也是這個祭典的另類樂趣。

位在市中心的山舉會館（山あげ会館）全年展示山舉祭的相關活動內容。這裡可以看到實際使用的大型山舉花車，並以重現街景的迷你模型上演山舉祭的迷你劇場，讓來場的觀眾們可以藉此想像祭典的熱氣。

鹿沼秋祭是以雕刻精美的花車遊行而聞名的祭典，每年10月在市中心舉行，祭典展開的第一天正午，在今宮神社進行祭神儀式後正式揭開序幕，這項具有濃厚歷史氛圍的傳統祭典，被聯合國教科文組織登錄在世界無形文化遺產名單之中。第二天上午會有「樂隊演奏」、「抬神轎」等等的市民遊行，最精采的高潮從下午２點開始，共計27座風格各異的花車會遊行於市街之中，絢爛豪華的花車又有「移動的陽明門」之稱，「陽明門」是世界文化遺產「日光之社寺」中最有名的建築物。

位在今宮神社附近的屋台之町中央公園（屋台のまち中央公園）也是相當推薦前來的景點，「雕塑屋台展示館」全年展示鹿沼秋祭的雕刻花車、影片和相關資料，還有可自由漫步參觀的四季皆美的日本池泉回遊式庭園「掬翠園」，以及販賣土物產的「觀光物產館」等設施，不論是任何季節都適合前來。

栃木秋祭是一個源自江戶時代的傳統祭典，有小江戶之稱的栃木市在江戶時代以船運和驛站而繁榮，至今街道仍保留著當時的氣氛，配合栃木秋祭遊行，更是有如穿越時空般，一口氣將觀眾拉回到江戶時代。栃木秋祭在祭典上使用的「江戶型人形山車」，外觀裝飾華麗，令人驚嘆的雕刻和金銀線刺繡，顯示做為商城的氣派。每2年的11月初舉辦的祭典，2024年正是栃木秋祭的舉辦年度，大家要把握機會參與盛宴！

栃木秋祭在祭典上使用的「江戶型人形山車」，外觀裝飾華麗，令人驚嘆的雕刻和金銀線刺繡，顯示做為商城的氣派。(照片/日本栃木縣國際觀光課提供)

位在遊客喜愛的藏之街遊覽船乘船處附近的「栃木山車會館（とちぎ山車会館）」是展示山車和相關資料，全年度定期交換展示三台山車，館內並使用聲光効果，重現祭典的盛況。

足利市的「節分鎧行列」是相當具代表性的傳統活動，每年2月3日的節分之夜舉行，有約200名身著鎧甲、扮成坂東武士的市民參加，沿著市中心大道行進，猶如穿越時空一般。最後會聚集在足利市的「鑁（ㄗㄨㄥ）阿寺」，進行節分的撒豆子活動。同樣位在足利市的「足利學校」是日本最古老的學校，足利學校創立期間不明，但可追溯到5百年以上的歷史，是日本文化傳承的重要地點。

此外，來到足利一定不能錯過知名的「足利花卉公園」，園內年間盛開各種美麗的花卉，其中，每年4月下旬開始的紫藤季更是吸引來自國內外的遊客們前來一睹壯觀的紫藤花瀑布。

日光二荒山神社與東照宮、輪王寺並列在世界遺產「日光之社寺」之中，是栃木縣最具知名度的景點。每年4月中旬舉辦的彌生祭，是宣告春天到來的傳統祭典，11台的「花家體」花車都經過精心裝飾，粉色繽紛，展現出春天的生氣和活力，也是展示日本傳統文化和藝術的舞台。以東照宮為首，日光一帶的著名觀光景點很多，中禪寺湖、華嚴瀑布、伊呂波山道、鬼怒川溫泉等地都相當有名。遊船、鐵道、冬季的水上、雪上活動和採草莓也是人氣體驗活動，絕對值得前來細細體會品味！

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