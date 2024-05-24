來自美國華盛頓州Bellevue的國際高中(International School)學生們，5月19日參與開南大學主辦為期八天的「台灣影視體驗營」活動，透過電視台體驗、大學端課程教學，讓48名國際學生體驗豐富且多元的台灣文化體驗。

這些美國高中生與陪同的師長，從西雅圖機場歷經12個小時飛行時間，抵達校園，開南大學的宿舍準備滿滿的「台灣味」，由林玥秀校長歡迎學生們的到來。她鼓勵學生藉由營隊的規劃，可以學習影視製作的基礎，更能透過認識歷史、生活、美食、產業等多個面向來，體驗台灣。

美國華盛頓州Bellevue的國際高中(International School)學生們，參與開南大學主辦的「台灣影視體驗營」活動。(照片/開南大學提供)

資訊學院電影系劉季綸院長表示，此營隊歷時一年的規劃，在民視的全力協助和共同主辦下，從林口民視攝影棚的參觀及主播體驗訓練開始，除了在校區的影視課程，並探訪北台灣知名景點觀賞，像是在十分瀑布與十分老街，美國學生體驗施放天燈，以及參與台灣在地的庶民釣蝦活動，學生玩中學，培訓學生以Vlog拍攝紀錄，最後在完成自己真實的台灣旅遊作品。

老師們手把手教學，讓美國高中生更了解影視作品的產出過程。(照片/開南大學提供)

開南大學表示，營隊活動結合大學端電影系和應英系的教學資源。在電影拍攝的教學上，從基礎到專業，從梳化到表演，以及電影分鏡課程訓練。藉由不同的取景方式來用鏡頭說故事，美國高中生以此為基礎，運用在民視戲劇棚上，並展開腳本與分鏡表的腦力激盪，想出的分鏡腳本，產製完成作品。

學生進入民視攝影棚學習節目錄製流程。(照片/開南大學提供)

美國高中生們經由課程設計，對影片製作能有實際的體驗，並且也讓大學端的學生們，藉此機會活用學校所學的影視專業，「大手拉小手」進行台灣與美國的國際交流。美國高中學生們很開心能體驗許多有特色的台灣文化，更期望隨著自己完成的作品，帶回美國給朋友觀看。