義守大學「傳播與設計學院」電影與電視學系，第十屆線上畢業影展《第拾場：離站 Action》，今年一共推出11件作品，包含短片、長篇劇本和論文著作外，今年更引進VR劇情製作，帶給觀眾朋友們全新不同的視覺體驗。

《第拾場：離站 Action》官方YouTube從上線開始，累積目前有上千的觀看次數。除了線上影展外，影視系將在24日於高雄內惟藝術中心，舉辦限定實體特映會，透過大銀幕播映，讓外界看見義大學子的亮眼表現。

義守大學校長古源光表示，「第八藝術」的重要性，鼓勵年輕世代在未來職涯中，充分運用影視這一門藝術來傳遞故事和理念，並且秉持拍片的熱忱，發揮在校所學之專業，在影視創作道路上不斷前行，創造出更多優秀的作品。

全片都在馬來西亞取景，描述隔代教養的《甘榜男孩》，同時也入圍公視學生劇展初選。(照片/義守大學提供)

今年畢業展的作品中，描述隔代教養的《甘榜男孩》。由馬國學生傅啓榮擔任導演，於馬來西亞取景耗時15天拍攝，此部作品也入圍公視學生劇展初選。《衣櫃裡的吉訶德》則是全臺首部學生製作的VR劇情短片，由導演錢渝安帶領團隊進行全VR實景拍攝，引領觀眾探索內心世界的深處。《交換人「生」》，則是《因緣》導演林鈺涵的最新作品，以獨特的喜劇風格結合2D像素風格動畫，為觀眾帶來別具一格的喜劇體驗。

擔任本屆影展總召的梁志輝表示，影視系已經經營10年，透過不同的創作題材，從播客、廣告、節目、短片、劇本、論文甚至是VR，創作從不侷限在單一媒介，因此這次的畢業展想要帶給大家不同以往的影視系。

義守大學影視系今年的畢業影展以「離站」為主題，象徵著即將畢業的學生們如同列車即將駛離車站，踏上未來的旅程。(照片/義守大學提供)

影展指導老師陳嘉暐表示，在作品製作過程中許多知識和技能的獲取並不是僅依賴於老師們的指導，而是通過師生共同努力、合作完成的，與學生們攜手共同達成目標和成就。另一位指導老師籃國維也說，學子在策展與活動規劃層面上，發揮高度的應變能力，設置靜態與實體展、線上直播，結合校內特色場域「元宇宙科技藝術設計中心」，提供沉浸式的VR劇場體驗，呈現出影視人高水準的專業與職人精神。

系主任張國甫表示，大學四年的故事雖然很長，但回憶卻會留在心中一輩子。義守大學影視系為南部影視人才培育基地，更是許多海外學子前來求學的首選之一，在堅強師資與資源的挹注下，義大學子展現強大的實力，完成大學階段的代表作。