開南大學重視茶文化傳承及茶道教學的永續發展，積極參與傳承台灣茶文化的工作。「台灣茶葉與茶藝介紹」通識課程5月份邀請曹淑英茶藝師，示範介紹小壺泡茶儀軌，增進了學生對茶藝的認識。

曹淑英茶藝師為行政院茶改場茶葉感官品評專業人員，她詳細解說和介紹小壺泡茶儀軌，從選茶、儀式、到技巧，如何泡出動人的色香味茶湯，讓學生體驗感受茶藝的美感與過程。主持此茶通識課程的彭效武老師說道，從一片茶葉到一盞茶湯奉茶，講求靜心專注，除了訓練學生以恭敬虔誠的流暢儀軌泡茶外，更希望藉由理論、美學知識，和技巧訓練等融合過程，讓學生體會「心心在一藝，其藝必工」的茶禮美學境界。

曹淑英茶藝師為行政院茶改場茶葉感官品評專業人員。（照片/開南大學提供）

日籍學生努力學習泡茶（照片/開南大學提供）

開南大學表示，茶藝強調茶與生活的融合，台灣茶葉與茶藝介紹通識課程不僅豐富了學生的知識，也培養了學生們的美學素養，許多學校的日籍和越籍的國際學生，也都參與學習，讓台灣茶文化在新一代的手中得以繼續傳承，學生皆感收穫豐盛，並對茶藝產生極高興趣。