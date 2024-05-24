為提升國內大專院校校際間與產官學界之交流，南華大學企業管理學系每年舉辦一次學術暨實務研討會，「2024年第十二屆管理與決策學術暨實務研討會」於5月23日該校學慧樓舉行，與會貴賓包含亞博出版社負責人洪慈霙、普淨兒有限公司董事長劉佑瑜、皇耀有限公司董事長吳昌鴻、天使藝術工作室執行長黃淨燕、中彰榮民之家輔導組長葉思漢、國立嘉義家職學務主任楊秀萍、南華大學講師陳瑄嬪等人出席共襄盛舉。

研討會開幕典禮係由系主任黃國忠主持，在致詞中指出，文章著作要發表於學術期刊之前，作者若能多參與學術研討會之文章發表，可藉由引言人、評論人、現場來賓之研討與意見交流，不僅可以得到多元的見解，亦可以讓論文內容更為精進流暢與豐富。本次研討會論文採用現場口頭發表與海報發表方式進行，研究方向包含一般管理與決策管理兩大類型，內容涵蓋後疫情時代產業發展、ESG環境永續與企業社會責任、財務投資等實務熱門議題。

徵稿期間投稿論文篇數共計72篇，經由專業審查後收錄51篇論文，並從中挑選出19篇論文進行口頭發表，32篇論文海報發表。(照片/南華大學提供)

此次發表論文作者遍布全國各大專院校，如國立中正大學、國立虎尾科技大學、國立臺北教育大學、國立高雄餐旅大學、國立高雄師範大學、逢甲大學、中國文化大學、輔仁大學、義守大學、育達科技大學、靜宜大學、南臺科技大學、健行科技大學…等學校。

徵稿期間投稿論文篇數共計72篇，經由專業審查後收錄51篇論文，並從中挑選出19篇論文進行口頭發表，32篇論文海報發表。研討會論文口頭發表議程分為兩個場地、兩個時段，共計四個場次進行。在研討會進行過程中，各領域的專家學者提出不同的看法與見解，對論文發表人提供相當程度的幫助，同時，透過業界的實務經驗分享，更可提升論文的探討層面與議題多元化。