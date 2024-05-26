您能想像親手一一將畢業證書頒授給近1500百名畢業生要花多少時間？耗費多少體力嗎？國立暨南國際大學2024年的畢業典禮，別出心裁的分成四個場次，讓學生都能逐一上台，由校長武東星親自頒授畢業證書，因此，畢業典禮從早上八點一直到傍晚五點左右才能完成這項年度盛事，即便耗時且耗費師長們的體力與時間，依舊不辭辛勞，暨大就是希望將屬於畢業生最重要的一天，將尊榮感、滿心的祝福，透過精心設計且不同凡響的儀式寄予所有畢業生，讓他們感受到，多年努力取得的是一張價值不斐的超值畢業證書。

這場典禮從畢業生的進場就別具巧思，畢業生在學校管樂隊的帶領下，光榮與驕傲的穿越象徵學校精神的『國際思維，在地耕耘』大門，走過50公尺的紅地毯，進入精心佈置，顯得華麗隆重卻又洋溢青春與活力的氣息的演藝廳會場。典禮進行時，每一位學生都由他所屬的師長為其親自唱名，然後走到舞台中央，由武東星校長親自將畢業證書交給畢業生，同時合影留念。在這個屬於每一位同學專屬的「高光」時刻，能夠留下一生難忘的回憶。暨大並鼓勵畢業生可以在傳統的畢業袍上添加創意，裝點足以彰顯各人特色的各種配飾，其中原住民畢業生更將傳統族服、徽飾等元素都融合其中，讓與會的貴賓及家長門印象深刻。

校長武東星親自頒授畢業證書。(照片/國立暨南國際大學提供)

值得一提的是，最受學生喜愛的穿山甲也躍上衣服，仔細看每位同學的畢業袍上，都還有一枚別緻的穿山甲紀念胸章，暨大學務長蕭霖表示，穿山甲是暨大「萌獸」，學生都對牠都有一份特殊的情感，甚至暨大學生一直流傳著「沒有見過穿山甲，就不能算畢業」的這句話，顯見它是暨大人的共同記憶，校方因此特別設計了一款穿山甲胸章，送給每位畢業生的小禮物，除了彌補可能沒親眼目睹穿山甲的遺憾外，更期許同學未來投入工作與生活時，毋忘母校致力推動生態永續，成為台灣首屈一指的綠色大學理念。

校長頒發畢業證書。(照片/國立暨南國際大學提供)

與會貴賓臺大環境工程學研究所蔣本基名譽教授致詞時勉勵畢業生，進入社會要加強溝通、協調、合作的能力，成為一個有深度、廣度、高度的國家人才。水沙連學院創院江大樹院長、暨大傑出校友18度C茆晉日牂董事長、基隆市綜合發展處林麗蟬處長、以及彰化高中王延煌校長，各代表不同的學院給予畢業生祝福。

今年的暨大畢業典禮的會場外也精心設計了多項精彩活動，暨大學務長蕭霖指出，為了讓前來觀禮的家長，都能一同感受孩子在暨大學習時所享受到的優美舒適的綠色大學氛圍，特別邀請創新創業有傑出成果的校友們，回到母校來分享他們成果，包含有以巧克力、生土司聞名的十八度C、文創商品的馬祖好物、五月手寫，以及創意飲品生態美食的咖啡塾、逅意思、夢翼私廚等，透過他們經典的創意商品，組成旗艦校友市集，讓來賓及家長們都能感受到暨大校友們創意與創業的成果與能量，在離情依依氣氛中，增添如同嘉年華會的氛圍。

致詞照片。(照片/國立暨南國際大學提供)

暨大校長武東星表示，暨大的成就包括境外生比例全國第三、QS世界大學亞洲地區國立綜合大學第十八名、世界綠色大學全球前五十大、連續七年國立綜合大學第一名、全球創新大學排名（WURI Ranking）四大指標名列全球前五十大、全球前2%頂尖科學家榜單六名教授入榜等。他強調，暨大深耕計畫因應聯合國永續發展目標，致力營造生態友善與安全健康的校園，落實教學創新、連結地方創生、提升高教公共性、善盡社會責任與永續運營等。暨大自詡為最關心學生的大學，自然是要傾全力在今天同學完成學習重要里程碑的時刻，給予最大的祝福。他感性地期勉畢業生，記得今年畢典的主題『Ours』，從我到我們，暨大人永遠是一家人。

今天畢業典禮是經過與學生會、畢委會再三討論才有的成果，為了完成讓每一個學生都能上台的理想，畢業生每人是參與一場次的典禮，但他自己和一級主管卻都是參加了一整天的典禮儀式，但沒有人引以為苦，反而是為同學感到滿滿的歡喜與驕傲，祝福同學未來都能貢獻所學，開展幸福的人生。